На севере Москвы потушили крупный пожар на складе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пожарные потушили крупное возгорание на складе на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

"Принятыми мерами в 4.16 пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.