Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/krovlya-1727935422.html
При пожаре на "Невской мануфактуре" обрушилась кровля
При пожаре на "Невской мануфактуре" обрушилась кровля
Обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров произошло при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга, сообщает городское... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:45
2021-04-12T16:59
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727935044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9645797861d8401ead48a17ff66d087c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров произошло при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ."В кирпичном шестиэтажном нежилом (здании) размерами 35 на 150 метров… происходит горение на площади 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один пожарный погиб. В настоящее время огонь уже охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, информировал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925640.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727935044_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a72bbd8fb81efa74292ad5bfbe66bfcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

При пожаре на "Невской мануфактуре" обрушилась кровля

16:45 12.04.2021 (обновлено: 16:59 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей БессоновПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров произошло при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
"В кирпичном шестиэтажном нежилом (здании) размерами 35 на 150 метров… происходит горение на площади 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один пожарный погиб. В настоящее время огонь уже охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, информировал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 16:07
Опубликовано видео пожара на фабрике "Невская мануфактура"
 
Пожар на "Невской мануфактуре"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
Лента новостейМолния