https://ria.ru/20210412/krovlya-1727935422.html

При пожаре на "Невской мануфактуре" обрушилась кровля

При пожаре на "Невской мануфактуре" обрушилась кровля

Обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров произошло при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга, сообщает городское... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:45

2021-04-12T16:45

2021-04-12T16:59

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров произошло при пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ."В кирпичном шестиэтажном нежилом (здании) размерами 35 на 150 метров… происходит горение на площади 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один пожарный погиб. В настоящее время огонь уже охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, информировал представитель экстренных служб. Ранее в здании фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925640.html

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия