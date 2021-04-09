https://ria.ru/20210409/pensiya-1727617636.html

Пенсионный возраст в 2021 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины

Пенсионный возраст в 2021 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины

С января 2021 года в России продолжится повышение возраста, дающего право на пенсию по старости. Актуальный пенсионный возраст для женщин и мужчин, таблица... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T19:23

2021-04-09T19:23

2021-04-09T19:23

пенсии

россия

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/98596/73/985967348_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f9c029ddb94b495e080e6fa337956486.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. С января 2021 года в России продолжится повышение возраста, дающего право на пенсию по старости. Актуальный пенсионный возраст для женщин и мужчин, таблица выхода на пенсию по году рождения, а также кто имеет право уйти на пенсию досрочно — в материале РИА Новости.Пенсионная реформа в РоссииВ соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.Пенсионный возраст в 2021 годуДля женщинВ 2021 году право выйти на пенсию имеют женщины, достигшие 56,5 лет (в 2020 году выходили в 55,5 лет). Также действуют и новые требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов: теперь должно быть 12 отработанных лет (в 2020-м было 11) и 21 коэффициент (в 2020-м — 18,6).Для мужчинВ 2021 году на пенсию могут отравиться те мужчины, которые достигли возраста в 61,5 года. Для них действуют аналогичные требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов — 12 лет и 21 коэффициент.Таблица выхода на пенсию по годам рожденияДля мужчин:Для женщин:Досрочный выход на пенсиюДосрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.Пенсионный возраст на Севере и Дальнем ВостокеЖители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. В настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию также поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.Минимально необходимый северный стаж для досрочного выхода не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 в приравненных местностях. Требования по страховому стажу также не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.Переходный период для северян составит, как и для всех, 10 лет — с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 1969-го и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по старому законодательству должна была быть назначена в 2019—2020 годах, также имеют право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.По результатам перехода в 2028 году в 55 лет на пенсию уйдут женщины-северяне 1973 года рождения, в 60 лет — мужчины-северяне 1968 года рождения.При этом переходный период по повышению пенсионного возраста также применяется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.Однако на некоторые категории северян новые правила не распространяются — пенсионный возраст для них повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей. При наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия последним положена, начиная с 50 лет.Когда на пенсию уходят военныеНа пенсию уже после 20 лет службы могут выйти военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ и бывшего СССР, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Так, например, если служба по контракту начинается в 20 лет, то в 40 лет военный уже может уйти на заслуженных отдых.Пенсия за выслугу лет также положена космонавтам и летчикам. Условия выхода:Также могут воспользоваться правом выйти на пенсию за выслугу лет работники летно-испытательного состава. Это возможно при следующих условиях:Пенсионный возраст госслужащихРешение о повышении срока работы государственных гражданских служащих всех уровней власти — федеральных, региональных и муниципальных — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно было принято еще в 2017 году. С того момента ведется постепенное увеличение возраста выходящих на пенсию госслужащих, а также минимального стажа, который они должны выработать на своей должности, что является одним из условий выхода на пенсию за выслугу лет.Продолжительность стажа согласно приложению к ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ":Также для того, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, госслужащему нужно отработать в должности не менее 12 полных месяцев и уволиться по определенным основаниям, указанным в федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".Когда на пенсию уходят учителя, врачи, артистыПедагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы также относятся к работникам, которые имеют право выйти на пенсию по выслуге лет.Минимальный необходимый специальный стаж, в зависимости от конкретной профессии, составляет от 25 до 30 лет. Но при этом, в связи с повышением пенсионного возраста, выход на пенсию определяется с учетом переходного периода. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.Соответственно, если выработать стаж к 2022 году, то пенсию назначат в 2026-ом. Если в 2023 — то в 2028-ом. После этого года переходный период заканчивается.Пенсионный возраст у многодетных родителейМногодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию.При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, а суммарное количество накопленных пенсионных баллов (ИПК) должно составлять не менее нормативного значения — 30 ИПК.Для матерей, имеющих 5 и более детей, после реформы 2019 года ничего не изменилось. Они могут выходить на пенсию в 50 лет.Дети, в отношении которых женщину лишили родительских прав или отменили усыновление, считаться не будут.Вопрос о введении права многодетных отцов досрочно выходить на пенсию пока рассматривается российскими властями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/pensii-1604418508.html

https://ria.ru/20210406/gosuslugi-1727057881.html

https://ria.ru/20210309/vykhod-1600475321.html

https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/vozrast-1602690156.html

https://ria.ru/20210406/pensiya-1604439619.html

https://ria.ru/20190918/1558802863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсии, россия, пенсионный фонд рф, общество