Пенсионный возраст в 2021 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. С января 2021 года в России продолжится повышение возраста, дающего право на пенсию по старости. Актуальный пенсионный возраст для женщин и мужчин, таблица выхода на пенсию по году рождения, а также кто имеет право уйти на пенсию досрочно — в материале РИА Новости.
Пенсионная реформа в России
В соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.
Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.
Пенсионный возраст в 2021 году
Для женщин
В 2021 году право выйти на пенсию имеют женщины, достигшие 56,5 лет (в 2020 году выходили в 55,5 лет). Также действуют и новые требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов: теперь должно быть 12 отработанных лет (в 2020-м было 11) и 21 коэффициент (в 2020-м — 18,6).
Для мужчин
В 2021 году на пенсию могут отравиться те мужчины, которые достигли возраста в 61,5 года. Для них действуют аналогичные требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов — 12 лет и 21 коэффициент.
Таблица выхода на пенсию по годам рождения
Терминал в отделении ПФР
Для мужчин:
- —1-е полугодие (до 30 июня включительно) 1960 года рождения — во 2-ом полугодии 2021 года (в 61,5 года);
- —2-е полугодие (после 1 июля) 1960 года рождения — в 1-ом полугодии 2022 года (в 61,5 года);
- —1961 год рождения — в 2024 году (в 63 года);
- —1962 год рождения — в 2026 году (в 64 года);
- —1963 год рождения — в 2028 году (в 65 лет);
- —1964 год рождения — в 2029 году (в 65 лет);
- —1965 год рождения — в 2030 году (в 65 лет);
- —1966 год рождения — в 2031 году (в 65 лет);
- —1967 год рождения — в 2032 году (в 65 лет);
- —1968 год рождения — в 2033 году (в 65 лет);
- —1969 год рождения — в 2034 году (в 65 лет);
- —1970 год рождения — в 2035 году (в 65 лет).
Для женщин:
- —1-е полугодие (до 30 июня включительно) 1965 года рождения — во 2-ом полугодии 2021 года (в 56,5 лет);
- —2-е полугодие (после 1 июля) 1965 года рождения — в 1-м полугодии 2022 года (в 56,5 лет);
- —1966 год рождения — в 2024 году (в 58 лет);
- —1967 год рождения — в 2026 году (в 59 лет);
- —1968 год рождения — в 2028 году (в 60 лет);
- —1969 год рождения — в 2029 году (в 60 лет);
- —1970 год рождения — в 2030 году (в 60 лет).
Досрочный выход на пенсию
Досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
— Кроме того, граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если они не могут трудоустроиться. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, — рассказала РИА Новости юрист Евгения Смолянинова.
Пенсионный возраст на Севере и Дальнем Востоке
Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. В настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию также поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.
Минимально необходимый северный стаж для досрочного выхода не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 в приравненных местностях. Требования по страховому стажу также не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Переходный период для северян составит, как и для всех, 10 лет — с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 1969-го и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по старому законодательству должна была быть назначена в 2019—2020 годах, также имеют право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.
— Например, мужчина, рожденный в первом полугодии 1965 года, имеющий 30 лет стажа работы на Севере и 35 лет страхового стаж, выйдет на пенсию во втором полугодии 2021 года в возрасте 56,5 лет, — отметила Евгения Смолянинова.
По результатам перехода в 2028 году в 55 лет на пенсию уйдут женщины-северяне 1973 года рождения, в 60 лет — мужчины-северяне 1968 года рождения.
При этом переходный период по повышению пенсионного возраста также применяется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.
— Например, женщина, рожденная в марте 1970 года, имеющая 11 лет стажа на Севере и 18 лет страхового стажа, по старому законодательству должна была выйти на пенсию в июле 2021 года в 51 год и 4 месяца. Учитывая, что в 2021 году пенсионный возраст будет повышен на три года, женщина сможет выйти на пенсию в июле 2024 года по достижении возраста 54 лет и 4 месяцев, — пояснила юрист.
Однако на некоторые категории северян новые правила не распространяются — пенсионный возраст для них повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей. При наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия последним положена, начиная с 50 лет.
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Когда на пенсию уходят военные
На пенсию уже после 20 лет службы могут выйти военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ и бывшего СССР, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Так, например, если служба по контракту начинается в 20 лет, то в 40 лет военный уже может уйти на заслуженных отдых.
— Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении со службы, когда на день подачи заявления имеется выслуга 20 и более лет. Если какого-то количества лет не хватает, то право на получение пенсии возникает только при увольнении со службы по достижении 45-летнего возраста и наличии общего трудового стажа в 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной лет должна составлять военная и иная, засчитываемая в специальный стаж, служба. Увольнение в таком случае должно произойти после достижения предельного возраста для службы или по состоянию здоровья, либо же в связи с организационно-штатными мероприятиями, — отметила эксперт.
Пенсия за выслугу лет также положена космонавтам и летчикам.
Условия выхода:
- —увольнение, независимо от возраста, при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-испытательном подразделении;
- —увольнение в связи с болезнью, проблемами со здоровьем, при наличии выслуги не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.
Также могут воспользоваться правом выйти на пенсию за выслугу лет работники летно-испытательного состава. Это возможно при следующих условиях:
- —наличие выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья — при выслуге не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;
- —получение страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".
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Пенсионный возраст госслужащих
Решение о повышении срока работы государственных гражданских служащих всех уровней власти — федеральных, региональных и муниципальных — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно было принято еще в 2017 году. С того момента ведется постепенное увеличение возраста выходящих на пенсию госслужащих, а также минимального стажа, который они должны выработать на своей должности, что является одним из условий выхода на пенсию за выслугу лет.
Продолжительность стажа согласно приложению к ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ":
- —в 2021 году — 17,5 лет;
- —2022 году — 18 лет;
- —2023 году — 18,5 лет;
- —2024 году — 19 лет;
- —2025 году — 19,5 лет;
- —2026-м и последующих годах — 20 лет.
Также для того, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, госслужащему нужно отработать в должности не менее 12 полных месяцев и уволиться по определенным основаниям, указанным в федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
— Как правило, пенсия за выслугу лет госслужащим устанавливается к страховой пенсии по старости или инвалидности и выплачивается одновременно с ней. Также право на такую пенсию имеют госслужащие, уволившиеся по своей инициативе, до приобретения права на страховую пенсию по старости или инвалидности, но при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности федеральной государственной гражданской службы не менее 7 лет, — подчеркнула юрист.
Когда на пенсию уходят учителя, врачи, артисты
Педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы также относятся к работникам, которые имеют право выйти на пенсию по выслуге лет.
Минимальный необходимый специальный стаж, в зависимости от конкретной профессии, составляет от 25 до 30 лет. Но при этом, в связи с повышением пенсионного возраста, выход на пенсию определяется с учетом переходного периода. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.
— Например, для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если такой медик выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста — через 3 года, в сентябре 2024-го, — пояснила Евгения Смолянинова.
Соответственно, если выработать стаж к 2022 году, то пенсию назначат в 2026-ом. Если в 2023 — то в 2028-ом. После этого года переходный период заканчивается.
Посетитель в отделении Пенсионного фонда
Пенсионный возраст у многодетных родителей
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию.
— Если у матери 3 ребенка и она воспитала их до достижения 8 лет, она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей и она воспитала их до достижения 8 лет — на 4 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, — пояснила юрист.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, а суммарное количество накопленных пенсионных баллов (ИПК) должно составлять не менее нормативного значения — 30 ИПК.
Для матерей, имеющих 5 и более детей, после реформы 2019 года ничего не изменилось. Они могут выходить на пенсию в 50 лет.
Дети, в отношении которых женщину лишили родительских прав или отменили усыновление, считаться не будут.
Вопрос о введении права многодетных отцов досрочно выходить на пенсию пока рассматривается российскими властями.
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