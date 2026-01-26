Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству - РИА Новости, 26.01.2026
03:18 26.01.2026
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Возможность переплаты пенсии возникает, если пенсионер вовремя не сообщает Социальному фонду об изменении некоторых обстоятельств своей жизни. Тогда деньги нужно вернуть, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Как правило, речь идет о повышении фиксированной выплаты. Например, пенсионерам, у которых есть на иждивении дети, доплачивают некоторую сумму, но с рядом ограничений.
«

“При трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное доплата прекращается. И пенсионер обязан сразу сообщить об этих обстоятельствах. Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе, через суд”, — указала юрист.

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей также имеют надбавку, которая может уменьшиться при переезде. Если о последнем вовремя не сообщили, образуется переплата, которую тоже придется возместить, заключила Красовская.
Россиянам объяснили, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию
22 января, 02:10
 
