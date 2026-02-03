Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заработанный до 2002 года стаж имеет особую роль в расчете будущей пенсии, поскольку пенсионное законодательство тогда существенно отличалось от нынешнего, рассказала агентству "Прайм" заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
Она напомнила, что современная страховая система с 2002 года основана на личных пенсионных баллах от взносов работодателя. Более ранние периоды пересчитываются путем применения специально созданного механизма.
«
"Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчетный пенсионный капитал. При этом учитываются не только годы работы, но и иные социально значимые периоды по нормам того времени. К примеру, служба в армии или уход за ребенком", — объясняет Шацкая.
Таким образом, каждый дополнительный год "старого" стажа повышает объем гарантированных государством пенсионных прав. Поэтому крайне важно заранее проверить и подтвердить периоды работы до 2022 года, заключила она.
