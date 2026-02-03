Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии
03:18 03.02.2026
Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии
ирина шацкая
рту мирэа
экономика
пенсия
пенсии
пенсионеры
ирина шацкая, рту мирэа, экономика, пенсия, пенсии, пенсионеры
Ирина Шацкая, РТУ МИРЭА, Экономика, Пенсия, Пенсии, Пенсионеры
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заработанный до 2002 года стаж имеет особую роль в расчете будущей пенсии, поскольку пенсионное законодательство тогда существенно отличалось от нынешнего, рассказала агентству "Прайм" заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
Она напомнила, что современная страховая система с 2002 года основана на личных пенсионных баллах от взносов работодателя. Более ранние периоды пересчитываются путем применения специально созданного механизма.
«
"Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчетный пенсионный капитал. При этом учитываются не только годы работы, но и иные социально значимые периоды по нормам того времени. К примеру, служба в армии или уход за ребенком", — объясняет Шацкая.
Таким образом, каждый дополнительный год "старого" стажа повышает объем гарантированных государством пенсионных прав. Поэтому крайне важно заранее проверить и подтвердить периоды работы до 2022 года, заключила она.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
26 января, 03:18
 
Ирина Шацкая РТУ МИРЭА Экономика Пенсия Пенсии Пенсионеры
 
 
