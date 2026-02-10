https://ria.ru/20260210/sotsfond-2073340609.html
Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям
Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям - РИА Новости, 10.02.2026
Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям
Россиянам следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию и запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы дополнить при необходимости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:02:00+03:00
2026-02-10T03:02:00+03:00
2026-02-10T03:02:00+03:00
общество
социальный фонд россии
россия
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg
https://ria.ru/20260203/stazh-2071825585.html
https://ria.ru/20260126/pensiya-2070234598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9b7bb49751b4008df8d161499bb221ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный фонд россии, россия, пенсии
Общество, Социальный фонд России, Россия, Пенсии
Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям
РИА Новости: Соцфонд призвал россиян следить за пенсионными накоплениями
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянам следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию и запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы дополнить при необходимости информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заказать выписку можно на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия", онлайн-документ придет в личный кабинет.
"Чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года", - заключили в ведомстве.