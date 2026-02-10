Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянам следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию и запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы дополнить при необходимости информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

"Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заказать выписку можно на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия", онлайн-документ придет в личный кабинет.