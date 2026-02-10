Рейтинг@Mail.ru
03:02 10.02.2026
Соцфонд дал совет россиянам по их пенсиям
© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянам следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию и запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы дополнить при необходимости информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заказать выписку можно на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия", онлайн-документ придет в личный кабинет.
"Чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года", - заключили в ведомстве.
