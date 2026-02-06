Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 06.02.2026 (обновлено: 20:35 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/pensiya-2072683869.html
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 06.02.2026
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8 процента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привела пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:26:00+03:00
2026-02-06T20:35:00+03:00
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсия
пенсионеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg
https://ria.ru/20260201/rossijane-2071492600.html
https://ria.ru/finansy/indeksatsiya-pensiy/
https://ria.ru/20260127/gosduma-2070472950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_546:0:3275:2047_1920x0_80_0_0_e9e27e5fb054b85034e9e43647e15927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсия, пенсионеры
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Пенсия, Пенсионеры
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Котяков: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8 процента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привела пресс-служба ведомства.
«

"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8 процента", — рассказал министр.

Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию
1 февраля, 02:00
По его словам, это позволит повысить выплаты почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий и около 700 тысяч — государственного обеспечения.
В пресс-службе Минтруда напомнили, что размер индексации ежегодно утверждает правительство с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Пенсии в России в 2026 году: кому и на сколько повысят
26 декабря 2025, 15:18
С 1 февраля в России проиндексировали более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Размер маткапитала на первого ребенка вырос почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семье дополнительно назначается около 234 тысяч. Если родители не получали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей.
Пособие при рождении ребенка выросло до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составили ежемесячные выплаты Героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня".
Наряду с этим проиндексировали выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком и безработице.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий
27 января, 09:27
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ПенсияПенсионеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала