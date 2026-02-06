В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8 процента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привела Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8 процента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, его слова привела пресс-служба ведомства.

« "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8 процента", — рассказал министр.

По его словам, это позволит повысить выплаты почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий и около 700 тысяч — государственного обеспечения.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что размер индексации ежегодно утверждает правительство с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Размер маткапитала на первого ребенка вырос почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семье дополнительно назначается около 234 тысяч. Если родители не получали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей.

Пособие при рождении ребенка выросло до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составили ежемесячные выплаты Героям труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня".