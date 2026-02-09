Рейтинг@Mail.ru
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей - РИА Новости, 09.02.2026
02:01 09.02.2026
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей - РИА Новости, 09.02.2026
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей
Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, следует из данных... РИА Новости, 09.02.2026
общество, пенсия, россия
Общество, Пенсия, Россия
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей

РИА Новости: средняя пенсия работающих россиян составила 21,4 тысячи рублей

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 декабря 2025 года пенсия работающих граждан составила 21 419,4 рублей. В аналогичный период 2024 года работающие пенсионеры получали около 18,6 тысячи рублей.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Эксперт назвала средний размер социальной пенсии после индексации в апреле
7 февраля, 12:25
Самая высокая пенсия работающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ – 21,2 тысячи рублей в 2025 году и 18,4 тысяч рублей в 2024 году.
С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Доцент РЭУ имени Плеханова назвала условия досрочного выхода на пенсию
5 февраля, 02:53
 
