https://ria.ru/20260209/pensija-2073091878.html
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей - РИА Новости, 09.02.2026
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей
Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, следует из данных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T02:01:00+03:00
2026-02-09T02:01:00+03:00
2026-02-09T02:01:00+03:00
общество
пенсия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
https://ria.ru/20260207/pensiya-2072876710.html
https://ria.ru/20260205/pensiya-2072349107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсия, россия
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей
РИА Новости: средняя пенсия работающих россиян составила 21,4 тысячи рублей
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Средний размер пенсии работающих россиян в декабре 2025 года составил 21,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 декабря 2025 года пенсия работающих граждан составила 21 419,4 рублей. В аналогичный период 2024 года работающие пенсионеры получали около 18,6 тысячи рублей.
Самая высокая пенсия работающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ – 21,2 тысячи рублей в 2025 году и 18,4 тысяч рублей в 2024 году.
С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6%.