Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне с северным стажем, работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а также многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Иванова-Швец объяснила, что льготные категории россиян имеют право на досрочный выход на пенсию. Для них действуют особые правила.
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
26 января, 03:18
"Граждане, выработавшие льготный северный стаж, могут выйти на пенсию раньше установленного возраста, но при соблюдении тех же условий - наличие 15 лет стажа и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент - ред.), равный 30, а в приравненных к ним (к районам Крайнего Севера - ред.) территориях стаж должен быть не менее 20 лет и общий страховой стаж для женщин - 20 лет, и 25 лет - для мужчин", - сказала доцент.
Собеседница агентства отметила, что для россиян, у которых северный стаж выработан не полностью, но при этом составляет не менее 7,5 лет, время выхода на пенсию рассчитывается по формуле. Так, каждый отработанный год в районах Крайнего Севера сокращает возраст выхода на пенсию на четыре месяца.
Кроме того, на досрочную пенсию могут выйти работники со стажем во вредных, тяжелых и опасных условиях труда - женщины при достижении 45 лет, мужчины - 50 лет. Необходимо отработать в таких условиях десять лет и женщине иметь общий стаж 15 лет, а мужчине - 20.
"Досрочный выход на пенсию предусмотрен и для многодетных мам. При наличии страхового стажа не менее 15 лет мамы троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, а мамы четырех детей - в 56 лет", - уточнила эксперт.
Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры
17 января, 02:10