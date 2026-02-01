Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию - РИА Новости, 01.02.2026
02:00 01.02.2026
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию - РИА Новости, 01.02.2026
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию
Россияне с северным стажем, работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а также многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию,... РИА Новости, 01.02.2026
Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию

РИА Новости: россияне с северным стажем могут досрочно выйти на пенсию

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне с северным стажем, работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а также многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Иванова-Швец объяснила, что льготные категории россиян имеют право на досрочный выход на пенсию. Для них действуют особые правила.
"Граждане, выработавшие льготный северный стаж, могут выйти на пенсию раньше установленного возраста, но при соблюдении тех же условий - наличие 15 лет стажа и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент - ред.), равный 30, а в приравненных к ним (к районам Крайнего Севера - ред.) территориях стаж должен быть не менее 20 лет и общий страховой стаж для женщин - 20 лет, и 25 лет - для мужчин", - сказала доцент.
Собеседница агентства отметила, что для россиян, у которых северный стаж выработан не полностью, но при этом составляет не менее 7,5 лет, время выхода на пенсию рассчитывается по формуле. Так, каждый отработанный год в районах Крайнего Севера сокращает возраст выхода на пенсию на четыре месяца.
Кроме того, на досрочную пенсию могут выйти работники со стажем во вредных, тяжелых и опасных условиях труда - женщины при достижении 45 лет, мужчины - 50 лет. Необходимо отработать в таких условиях десять лет и женщине иметь общий стаж 15 лет, а мужчине - 20.
"Досрочный выход на пенсию предусмотрен и для многодетных мам. При наличии страхового стажа не менее 15 лет мамы троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, а мамы четырех детей - в 56 лет", - уточнила эксперт.
