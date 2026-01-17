Рейтинг@Mail.ru
02:10 17.01.2026
Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры
Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры
Названы пять категорий выплат, которые могут упустить пенсионеры

Аналитик Цацура: пенсионеры могут упустить выплаты за стаж

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник оформляет документы в пенсионном фонде
© РИА Новости / Сергей Батурин
Сотрудник оформляет документы в пенсионном фонде. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Большая часть выплат пенсионерам носит беззаявительный характер. Однако есть пять категорий мер соцподдержки, для получения которых придется подавать заявления и некоторые документы, рассказала агентству "Прайм" старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура.
Прежде всего, речь идет о доплатах за стаж и надбавках за иждивенцев. Чтобы получить их, понадобится личное обращение и предоставление документов.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Экономист раскрыла, кто из россиян может получить до 440 тысяч рублей
Вчера, 02:10
Третья категория — дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДМО) за особые заслуги и достижения.
«
"Сведения о наградах и почетных званиях пенсионер должен предоставить самостоятельно, поскольку социальные органы не запрашивают эту информацию по собственной инициативе", — поясняет Цацура.
Для получения налоговых вычетов пенсионеры могут подать документы в налоговую службу — через сайт ФНС или при личном визите.
И, наконец, пятая группа — региональные доплаты. Чтобы не упустить их, следует мониторить информацию на сайте местного органа самоуправления или портале региона, заключила эксперт.
Выдача пенсий
Юрист назвал ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию
13 января, 02:17
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)Елена ЦацураПенсииРоссияДеньгиОбщество
 
 
