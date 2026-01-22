Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию
02:10 22.01.2026 (обновлено: 02:11 22.01.2026)
Россиянам объяснили, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсии
россия
россия
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсии, россия
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсии, Россия
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Возраст назначения пенсии по старости на общих основаниях в 2026 году — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Но некоторые категории граждан могут стать пенсионерами досрочно, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он напомнил, что для страховой пенсии требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Досрочно выйти на пенсию могут мужчины в 62 года, если у них уже есть 42 года стажа и женщины при наличии 37 лет стажа. Недостающий стаж и баллы можно частично докупить.
Право на досрочную пенсию есть у многодетных матерей, лиц, работающих в тяжелых или опасных условиях, медиков и педагогов, а также работников регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Кроме того, раньше на два года пенсию могут получить лица предпенсионного возраста после увольнения по сокращению или ликвидации организации, если у них есть достаточно стажа и баллов, заключил профессор Виноградов.
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсииРоссия
 
 
