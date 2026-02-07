В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию с 1 марта

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С 1 марта в России пенсии повысят пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил первую группу инвалидности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"Тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в феврале 2026 года, с 1 марта устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Повышение составляет 100%, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше. Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком. Это положено только получателям страховой пенсии по старости и не распространяется на страховую пенсию по инвалидности и по потере кормильца", - сказал Говырин

Депутат отметил, что повышение назначается автоматически, обращаться с заявлением обычно не нужно. По его словам, если человек уже получает повышенную фиксированную выплату как инвалид первой группы, то отдельного повышения за достижение 80 лет не будет, потому что фиксированная выплата уже повышена по инвалидности.