Выплаты, ипотека и возврат покупок: что изменится для россиян с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
08:00 01.02.2026 (обновлено: 08:13 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/fevral-2071319997.html
Выплаты, ипотека и возврат покупок: что изменится для россиян с 1 февраля
Выплаты, ипотека и возврат покупок: что изменится для россиян с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
Выплаты, ипотека и возврат покупок: что изменится для россиян с 1 февраля
С этого месяца вступают в силу несколько важных законов. Также проиндексируют маткапитал и большинство социальных выплат. О нововведениях — в материале РИА... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T08:00:00+03:00
2026-02-01T08:13:00+03:00
материнский капитал
детские пособия
социальные выплаты
пособие по безработице
пенсия
льготная ипотека
ипотека
семейная ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070583472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66ef8f693597ac129f624bf35f532465.jpg
https://ria.ru/20260129/kapital-2071000074.html
https://ria.ru/20260129/rossijane-2070905857.html
https://ria.ru/20260119/ipoteka-2068673830.html
https://ria.ru/20260125/rossijane-2070190912.html
https://ria.ru/20260126/vozvrat-2070232450.html
материнский капитал, детские пособия, социальные выплаты, пособие по безработице, пенсия, льготная ипотека, ипотека, семейная ипотека, цифровой паспорт, ноутбуки, смартфоны
Материнский капитал, Детские пособия, Социальные выплаты, Пособие по безработице, Пенсия, льготная ипотека, Ипотека, семейная ипотека, цифровой паспорт, Ноутбуки, Смартфоны
Выплаты, ипотека и возврат покупок: что изменится для россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступят в силу изменения по маткапиталу, ипотеке и выплатам

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Детская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Детская площадка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Елена Савельева. С этого месяца вступают в силу несколько важных законов. Также проиндексируют маткапитал и большинство социальных выплат. О нововведениях — в материале РИА Новости.

Маткапитал и пособия

Многие пособия и выплаты увеличат на 5,6 процента, то есть на уровень инфляции по итогам 2025-го.
Материнский капитал на первого ребенка (рожденного после 1 февраля 2023-го) составит 737 204 рубля. На второго ребенка (если на первого выплата не назначалась) — 974 189 рублей.
На второго ребенка, если семья уже получала маткапитал, — 236 985 рублей, на третьего или последующего, если раньше права на выплату не было, — 974 189 рублей.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей
29 января, 15:05
Если до 1 февраля что-то из маткапитала останется неизрасходованным, то эту сумму тоже проиндексируют.
Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 26 941 рубля до 28 450 рублей. Ежемесячное по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей: минимум — 10 837, максимум — 83 021 рубль.
При усыновлении — 28 450. Если речь идет о ребенке-инвалиде или старше восьми лет, а также нескольких братьях или сестрах, выплата составит 217 384 рубля.
Единовременную выплату беременной жене призывника (при сроке беременности не менее 180 дней) увеличат с 42 665 до 45 054 рублей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет — 19 308 рублей.
Ежемесячная по уходу за детьми с инвалидностью — 11 563 рубля.
Изменятся и пособия по безработице. Максимальное в первые три месяца — 15 886 рублей, в следующие три — 6209 рублей. Минимальное — 1863.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Часть пенсионеров получит двойную доплату
29 января, 08:56

Страховые пенсии

С 1 февраля те, кому исполнилось в январе 80, получат двойную фиксированную добавку к страховой пенсии. С учетом индексации в 7,6 процента — 19 169,38 рубля в месяц. Повышение произойдет автоматически.
Страховая пенсия определяется как сумма пенсионных баллов, умноженная на стоимость коэффициента. В 2025-м это было 145,69 рубля, а с 1 января 2026-го — уже 156,76.
Двойную фиксированную также назначат инвалидам I группы. Если группу утвердили в январе 2026-го, перерасчет выполнят со дня ее оформления.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуме рассказали о новом порядке предоставления семейной ипотеки
19 января, 02:47

Семейная ипотека — новые правила

С 1 февраля кредит под шесть процентов — один на семью. Если супруги хотят оформить семейную ипотеку по льготной ставке, они должны стать созаемщиками.
Правило "одна льготная ипотека в одни руки" действует для всех программ господдержки с декабря 2023-го, однако ранее оно распространялось только на конкретного заемщика. Теперь же под это ограничение попадет вся семья целиком, оформить несколько льготных кредитов на разных супругов больше не получится.
Вторую ипотеку разрешат только после погашения первой или при рождении еще одного ребенка.
Если до 1 февраля 2026-го один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на оформление собственной.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Россияне смогут чаще применять "цифровой паспорт"
25 января, 16:57

"Цифровой паспорт"

С 27 февраля россияне смогут предъявлять в салонах связи и МФЦ "цифровой паспорт": QR-код, сгенерированный в мобильном приложении "Госуслуг".
Он также годится для подтверждения личности в частных медицинских клиниках — но при условии, что прежде вы им показывали бумажный паспорт.
С 29 декабря паспорт в электронном виде через "Госуслуги" принимают в финансовых организациях.
Сам электронный паспорт ввели в сентябре 2024-го.
Терминал оплаты банковскими картами - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В России с 1 февраля изменятся правила возврата некоторых товаров
26 января, 01:05

Новые правила возврата техники

С 1 февраля вступают в силу поправки в закон "О защите прав потребителей", касающиеся возврата некачественных технически сложных товаров — автомобилей, ноутбуков, смартфонов, телевизоров, бытовой техники.
Теперь покупатель вправе требовать возмещения разницы в цене с учетом износа и года выпуска товара.
Цель нововведения — защитить потребителей от резких изменений рыночной ситуации.
 
