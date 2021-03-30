https://ria.ru/20210330/avarii-1603527734.html

ЧП и аварии на судостроительных заводах и верфях России в 2015-2021 годах

ЧП и аварии на судостроительных заводах и верфях России в 2015-2021 годах

на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" получил крен строящийся траулер. Вода стала заливать трюмы. Пожарно-спасательные подразделения МЧС... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:12

2021-03-30T20:12

2021-03-30T20:12

объединенная судостроительная корпорация

адмиралтейские верфи

справки

происшествия

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202130 марта на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" получил крен строящийся траулер. Вода стала заливать трюмы. Пожарно-спасательные подразделения МЧС застабилизировали судно. На момент происшествия на судне работало 80 человек, из них 78 были сразу эвакуированы. Двое обратились за медицинской помощью. Водолазы продолжают поиск двоих человек.202018 ноября в Благовещенске Амурской области в цехе судостроительного завода имени Октябрьской революции произошло воспламенение паров растворителя при работах по зачистке корпуса малого рыболовецкого судна к покраске. Трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести, один из них позже скончался в больнице.12 мая три человека пострадали при взрыве газового баллона на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке.201912 декабря произошло возгорание в первом энергоблоке на авианосце "Адмирал Кузнецов", находившемся на ремонте в Мурманске. Пожар начался в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" составил 500 миллионов рублей. Авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты предприятия осуществляли его плановый ремонт.8 ноября пожар произошел в ангаре с запчастями на территории Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет. 28 августа в Нижнем Новгороде произошло возгорание на строящемся сухогрузе на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Оно возникло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Погибли два работника судоверфи, еще один получил ожоги около 90% тела и позже скончался в больнице. 16 июля произошло возгорание газа из ацетиленового баллона в одном из цехов Балтийского судостроительного завода. Баллон находился в спайке из 16 штук. К ликвидации возгорания были привлечены шесть единиц техники и 32 человека личного состава. Пострадавших и погибших нет.17 мая на территории ООО "Жатайский судоремонтно-судостроительный завод" в Якутии произошел взрыв. В процессе выпаривания свай воспламенился один из котлов. В результате один из работников погиб, двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.201827 ноября в Санкт-Петербурге на строящемся на "Адмиралтейской верфи" дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел пожар. Пострадал один человек, который получил ожог рук и частей тела. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.В ночь на 30 октября в Мурманске на 82-м судоремонтном заводе при проведении операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока оставил дыру размерами четыре на пять метров, а также 52 повреждения на палубе и корпусе авианосца. При ЧП были эвакуированы 71 человек. Пострадали четыре человека, один из них позже скончался в больнице. Еще один человек пропал без вести.11 апреля в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода "Алмаз" при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб, 11 пострадали. 14 февраля в Приморье на судостроительном заводе "Звезда" из буровой установки с высоты 3-4 метров выпал рабочий. В результате происшествия он погиб.20176 февраля в Марий Эл на территории судостроительно-ремонтного завода на Волге произошел пожар на неэксплуатируемом круизном теплоходе. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.2016 5 октября в Звениговском районе Марий Эл на судостроительном заводе произошло ЧП. При проведении ремонта затонул трехпалубный круизный теплоход "Князь Донской", он ушел под воду на глубину одной палубы. В результате происшествия произошел разлив около 50 килограммов нефтепродуктов. Никто не пострадал. 15 марта в Мурманске на 35-м судоремонтном заводе АО "ЦС "Звездочка" произошла авария на трансформаторной подстанции. В результате происшествия было частично отключено электроснабжение на заводе, без света также остались двенадцать домов.201529 декабря на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге на строящемся для ВМФ РФ судне тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120) возник пожар, но он был оперативно потушен. Погибших и пострадавших не было.7 декабря на петербургском предприятии "Северная верфь" на ремонтируемом военном корабле ВМС Алжира прогремел взрыв во время сварочных работ. Как сообщали в ГУМЧС по Петербургу, один человек погиб и трое пострадали. 7 апреля начался пожар на атомной подлодке "Орел", находящейся на ремонте в доке завода "Звездочка" (Архангельская область). Огонь удалось потушить, лишь после затопления водой дока. Причиной возгорания стало проведение огневых работ. Ядерное топливо и вооружение из подлодки были выгружены еще до начала ремонта. В результате инцидента никто не пострадал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная судостроительная корпорация, адмиралтейские верфи, справки, происшествия