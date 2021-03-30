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Водолазы ищут двух человек после опрокидывания судна под Петербургом
Водолазы ищут двух человек после опрокидывания судна под Петербургом
Водолазы продолжают поиск двух человек после опрокидывания судна в Ленобласти, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:40
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ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают поиск двух человек после опрокидывания судна в Ленобласти, сообщает пресс-служба областного правительства.По уточненной информации, двое пострадавших в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" госпитализированы с травмами легкой степени в больницу Шлиссельбурга.Всего к месту было направлено 12 медицинских бригад, а также сформирован резерв бригад станции скорой помощи в Колпино.Отмечается, что разлива нефтепродуктов на Неве в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" не зафиксировано.Руководитель отдела криминалистики&nbsp; Северо-Западного следственного&nbsp;управления на транспорте СК РФ Павел Абрамов сообщил журналистам, что без вести пропали мужчина и женщина, которые проводили на траулере ремонтные и строительные работы.
ленинградская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом
Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте.
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видео, ленинградская область, происшествия
Водолазы ищут двух человек после опрокидывания судна под Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают поиск двух человек после опрокидывания судна в Ленобласти, сообщает пресс-служба областного правительства.
2021-03-30T18:40
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Водолазы ищут двух человек после опрокидывания судна под Петербургом

18:40 30.03.2021 (обновлено: 20:13 30.03.2021)
 
© Фото : Подслушано Отрадное на Неве/ВКонтактеСудно опрокинулось на заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом
Судно опрокинулось на заводе Пелла под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Подслушано Отрадное на Неве/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают поиск двух человек после опрокидывания судна в Ленобласти, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На момент происшествия на судне работало 80 человек, из них 78 были сразу эвакуированы. Двое обратились за медицинской помощью. Водолазы продолжают поиск двоих человек. На месте дежурят две бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, двое пострадавших в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" госпитализированы с травмами легкой степени в больницу Шлиссельбурга.
Всего к месту было направлено 12 медицинских бригад, а также сформирован резерв бригад станции скорой помощи в Колпино.
Отмечается, что разлива нефтепродуктов на Неве в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" не зафиксировано.
Руководитель отдела криминалистики  Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Павел Абрамов сообщил журналистам, что без вести пропали мужчина и женщина, которые проводили на траулере ремонтные и строительные работы.

"Один (пропавший) - мужчина, вторая - женщина. Женщине 38 лет, мужчине около 48 лет. Они сотрудники подрядных организаций", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос, кого именно ищут на данный момент водолазы.

 
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