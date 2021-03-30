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Водолазы ищут двух человек после опрокидывания судна под Петербургом

Водолазы ищут двух человек после опрокидывания судна под Петербургом

Водолазы продолжают поиск двух человек после опрокидывания судна в Ленобласти, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:40

2021-03-30T18:40

2021-03-30T20:13

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Водолазы продолжают поиск двух человек после опрокидывания судна в Ленобласти, сообщает пресс-служба областного правительства.По уточненной информации, двое пострадавших в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" госпитализированы с травмами легкой степени в больницу Шлиссельбурга.Всего к месту было направлено 12 медицинских бригад, а также сформирован резерв бригад станции скорой помощи в Колпино.Отмечается, что разлива нефтепродуктов на Неве в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" не зафиксировано.Руководитель отдела криминалистики Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Павел Абрамов сообщил журналистам, что без вести пропали мужчина и женщина, которые проводили на траулере ремонтные и строительные работы.

ленинградская область

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2021

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Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте. 2021-03-30T18:40 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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