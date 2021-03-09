https://ria.ru/20210309/kosmoproekty-1600526446.html

Совместные космические проекты России с зарубежными партнерами

Совместные космические проекты России с зарубежными партнерами

Россия развивает активное сотрудничество с зарубежными партнерами в области мирного освоения космического пространства. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T20:00

2021-03-09T20:00

2021-03-09T20:00

космос

международная космическая станция (мкс)

институт космических исследований

роскосмос

справки

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Россия развивает активное сотрудничество с зарубежными партнерами в области мирного освоения космического пространства. США МКСМеждународная космическая станция (МКС) – крупнейший международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Сегодня МКС представляет собой совместный проект, в котором участвуют космические агентства Роскосмос, NASA (США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы). Конструктивно МКС состоит из двух сегментов – российского и американского. Российский сегмент (РС МКС) управляется из подмосковного Центра управления полетами в Королеве, американский сегмент (АС МКС) – из аналогичного по назначению центра в городе Хьюстон, штат Техас.Проект ХЕНДНа марсианском спутнике NASA Mars Odyssey с 2002 года работает нейтронный прибор ХЕНД, разработанный в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Предназначен для исследования состава марсианского грунта и изучения содержания в нем водяного льда методом регистрации естественного нейтронного альбедо Марса, образующегося при бомбардировке его поверхности галактическими и солнечными космическими лучами. Проект реализуется по настоящее время.Проект ЛЕНДНа лунном спутнике NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, Лунный орбитальный зонд) установлен нейтронный телескоп ЛЕНД. ЛЕНД предназначен для исследования состава лунного грунта и изучения содержания в нем водяного льда методом регистрации естественного нейтронного альбедо Луны. Проект реализуется по настоящее время. Проект ДАННа борту марсохода NASA Curiosity установлен российский нейтронный детектор ДАН. Детектор ДАН ("Динамическое альбедо нейтронов") разработан в Институте космических исследований (ИКИ) РАН при участии специалистов ВНИИ автоматики имени Духова, Института машиноведения имени Благонравова РАН и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). ДАН представляет собой нейтронный "щуп" – нейтронный генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий, а детектор по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит воды, а также гидратированных минералов.Активный прибор ДАН с нейтронным генератором успешно работает с августа 2012 года. С его помощью уже сделано несколько важных научных открытий.Проект "Конус-Винд"Российско-американский эксперимент по исследованию космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров с помощью российской научной аппаратуры "Конус" на борту американского космического аппарата "Винд". Аппаратура КОНУС была разработана и изготовлена в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН. Проект действует с 1994 года по настоящее время.Обсерватория "Спектр-РГ"Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (США, штат Алабама). Цель "Спектра-РГ" – составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.В июле 2019 года Россия успешно вывела на орбиту новую уникальную космическую обсерваторию "Спектр-РГ". В конце октября "Спектр-РГ" достиг рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.Проект SIRIUSSIRIUS – эксперимент, в рамках которого моделируются условия длительного межпланетного полета смешанного (как по национальному, так и по гендерному составам) экипажа в условиях автономии.Проект реализуют Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и NASA в кооперации с организациями-партнерами при участии специалистов из России, Италии, Германии и др. Проект включает серию изоляционных экспериментов с продолжительностью 4, 8 и 12 месяцев. Первый эксперимент состоялся в ноябре 2017 года. В течение 17 дней его участники, находившиеся в изоляции, имитировали облет Луны. В 2019 году был проведен четырехмесячный эксперимент. Данная миссия включала следующие основные этапы: перелет до спутника с последующим облетом для поиска места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю. Ожидается, что международный эксперимент SIRIUS-21 по 8-месячной изоляции шести добровольцев начнется в Москве 3 июня 2021 года."Венера-Д"В 2013 году была создана объединенная научная рабочая группа по созданию автоматической межпланетной станции "Венера-Д" с посадочным модулем. Проект "Венера-Д" изначально задумывался как продолжение серии советских КА "Венера", но на новом уровне. Он был включения в Федеральную космическую программу на 2006-2015 годы, но из-за недостатка финансирования был исключен из ФКП в 2014 году и не включен в действующую сейчас ФКП на 2016-2025 годы.Миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д", однако в сентябре 2020 года в Роскосмосе заявили, что Россия будет реализовывать его "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации". В Российской академии наук прокомментировали, что американские коллеги смогут принять участие в миссии, но уже не в качестве равноправного партнера. В дальнейшем в госкорпорации пояснили, что позволят американским ученым участвовать в проекте, но не в качестве полноправного партнера. Использование российских двигателей в американских ракетах-носителяхАмериканские компании закупают у российского НПО "Энергомаш" российские двигатели. Соединенные Штаты используют российский двигатель РД-180 для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V, которая выводит в космос военные спутники ВВС США и научно-исследовательские аппараты NASA. Впервые договор о поставках аппарата был заключен в 1997 году, а затем неоднократно продлевался. Первый запуск был осуществлен в августе 2002 года.В 2016 году сенат США согласовал закупку 18 ракетных двигателей до 2022 года. Однако по окончании этого срока Вашингтон планирует отказаться от РД-180. В апреле 2019 года об этом заявил глава космического командования ВВС США Джон Реймонд. В 2019 году Пентагон ввел запрет на сотрудничество с Россией и рядом других стран при космических пусках. Ограничения распространяются в отношении спутников, а также пусковых установок для их запуска. Решение военного ведомства вступит в силу 31 декабря 2022 года. Всего, по данным производителя – НПО "Энергомаш", за океан отправили 116 двигателей.В 2014 году НПО "Энергомаш" заключило контракт с компанией Orbital на поставку жидкостного ракетного двигателя РД-181 для использования в первых ступенях ракет-носителей Antares. Первые товарные ЖРД РД-181 были поставлены в США в июне 2015 года.ЕВРОПАРоссийско-европейский проект "Союз"Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре – европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке), начался в 2003 году, когда на правительственном уровне было принято решение о запусках ракет-носителей "Союз" с европейского космодрома во Французской Гвиане. В 2005 году началось строительство стартового комплекса для "Союз-СТ", в мае 2011 года состоялась официальная церемония передачи стартового комплекса Европейскому космическому агентству (ESA) и эксплуатанту космодрома – компании Arianespace. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года. Ежегодно осуществляется два-три пуска как в интересах ESA, так и в интересах коммерческих компаний. Проведение запусков космических аппаратов осуществляется совместными европейско-российскими пусковыми расчетами. Подготовка ракеты-носителей "Союз-СТ" и эксплуатация поставленного российской стороной наземного технологического оборудования проводится российскими специалистами. "ЭкзоМарс""ЭкзоМарс" – проект Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. С начала 2000-х годов он разрабатывался как совместный проект ESA и NASA. Предполагалось, что американцы предоставят для запуска двух миссий две ракеты Atlas, а также будут участвовать в разработке марсохода. Однако в 2013 году NASA прекратило свое участие в проекте из-за сокращений бюджета. Место NASA занял Роскосмос. Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной – перелетного модуля и марсохода. Первая миссия в октябре 2016 года доставила на орбиту Марса аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) для исследования атмосферы. На борту спутника работают два спектрометра для чувствительного анализа газов – российский ACS и бельгийский Nomad. Вторую миссию "ЭкзоМарс" планировали на лето 2020 года, но перенесли на 2022 год. Перелетный модуль выведет в космос ракета "Протон-М", на орбите Марса от него отделится спускаемый аппарат с парашютной и тормозной системами, посадочной платформой "Казачок" с ровером "Розалинд Франклин". TGO послужит ретранслятором данных с Марса на Землю.Исследование МеркурияРоссийские ученые принимают участие в научной программе совместного проекта Европейского космического агентства (ESA) и Японского аэрокосмического агентства (JAXA) по изучению Меркурия с орбиты его искусственного спутника "БепиКоломбо" (BepiColombo). 20 октября 2018 года с космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель "Ариан-5", которая вывела в космос аппараты европейско-японской миссии "БепиКоломбо" по исследованию Меркурия. В миссию включены два аппарата, в составе комплексов научной аппаратуры которых входят четыре прибора, полностью или частично созданные в России.ИНТЕГРАЛАстрофизический проект Европейского космического агентства (ЕКА) – обсерватория ИНТЕГРАЛ, реализуется с участием России и США. Россия вывела спутник ИНТЕГРАЛ на уникальную орбиту ракетой-носителем "Протон" в 2002 году, за что российские ученые получили 25% наблюдательного времени всех телескопов обсерватории. Участие российских специалистов в успехе проекта не ограничилось только предоставлением ракеты-носителя. Обсерватория была выведена на промежуточную высокоэллиптическую орбиту, которую предложил и рассчитал старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Время существования аппарата на ней, при соблюдении требований по радиации, оказалось гораздо больше требуемых 5,5 лет и составило более 30 лет. В 2018 году его миссия была продлена до конца 2020 года с вероятным продлением до 2022 года. По расчетам, запаса топлива на борту спутника должно хватить до 2028 года, а управляемый сход аппарата с орбиты запланирован на 2029 год."Спектр-УФ"Россия и Испания ведут основные работы по проекту астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет"). Обсерватория предназначается для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. Обсерваторию "Спектр-УФ" планируется запустить в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный в 2025 году. Проект был задуман еще в начале 1990-х годов, а запуск первоначально намечался на 1997 год, но за прошедшие годы многократно переносился. В настоящее время к сотрудничеству в этом проекте проявляет интерес Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).СНГПрограммы в рамках Союзного государстваСотрудничество России и Белоруссии в космической области базируется на исторически сложившейся научно-производственной кооперации передовых предприятий и организаций РСФСР и Белорусской ССР по разработке и созданию космической техники. Его целью является эффективное развитие и совместное использование космического потенциала России и Беларуси в интересах решения социально-экономических и научных задач, стоящих перед участниками Договора о создании Союзного государства. Начало программам Союзного государства было положено в 1998 году, но первая программа "Космос-БР" стартовала в 1999 году.Вторая, более масштабная, программа "Космос-СГ" охватывала целый ряд важных научно-технических направлений, связанных с созданием аппаратно-программных средств для получения данных дистанционного зондирования земли, для обработки этих данных, создания и модернизации приборов, проведения исследований по материалам. В рамках программы был создан центр приема информации с космических спутников.Третья программа "Космос-НТ" была направлена на модернизацию центра приема космической информации, создание спутника дистанционного зондирования земли, обработку данных дистанционного зондирования земли в интересах конкретных заказчиков-потребителей.Программа "Мониторинг-СГ" направлена на то, чтобы весь спектр услуг в рамках использования данных дистанционного зондирования земли служил народному хозяйству. Другое направление программы – развитие и расширение возможностей российско-белорусской группировки спутников дистанционного зондирования земли.В рамках российско-белорусских проектов функционирует совместная наземная инфраструктура управления белорусским (БКА) и российским ("Канопус-В") космическими аппаратами, приема и обработки получаемой с них космической информации. Также создается интегрированная российско-белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли, позволяющая использовать ресурс имеющейся группировки космических аппаратов для решения задач в интересах обоих государств.Дальнейшее развитие системы дистанционного зондирования Земли ученые связывают с созданием российско-белорусского спутника нового поколения, меморандум о создании которого был подписан в июне 2017 года.Ракетный комплекс "Байтерек"Россия и Казахстан в рамках подписанного 22 декабря 2004 года соглашения создают на космодроме Байконур космический ракетный комплекс "Байтерек" для совместного использования. Он сооружается на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" и предназначен для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Летные испытания новой российской ракеты-носителя "Союз-5" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" с космодрома Байконур планируется начать в конце 2023 года.КИТАЙПрограмма сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы была подписана в ноябре 2017 года Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией (КНКА, CNSA). Она включает разделы: изучение Луны и дальнего космоса; космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли; другие темы. 9 марта 2021 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции. Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта.В области спутниковой навигации Россия активно сотрудничает с Бразилией, Никарагуа, ЮАР.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, международная космическая станция (мкс), институт космических исследований, роскосмос, справки