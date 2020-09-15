https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html

"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере

"Роскосмос" отказался от партнерства с США по запуску межпланетной станции "Венера-Д", заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:44

2020-09-15T14:44

2020-09-15T17:18

александр блошенко

риа наука

космос - риа наука

роскосмос

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" отказался от партнерства с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по запуску межпланетной станции "Венера-Д", заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a>.В Российской академии наук прокомментировали, что американские коллеги смогут принять участие в миссии, но уже не в качестве равноправного партнера."Это более не является проектом, который зависит от желания другой стороны. Подтверждается то, что мы его сделаем независимо от того, будем мы с кем-то дружить или нет", — сказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. В РАН подтвердили, что Россия способна самостоятельно профинансировать полет ближе к 2030-му. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект, однако глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял РИА Новости, что предпочел бы, чтобы он был национальным.Известно, что на реализацию российской части ученые запрашивали более 17 миллиардов рублей на ближайшие десять лет (американская оценивалась примерно в ту же сумму), но деньги пока не выделили. По плану в рамках проекта специалисты должны будут изучить пробы грунта и атмосферы, а также исследовать природу эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.Накануне стало известно, что ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank">Кардиффа</a> обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение, что теоретически можно рассматривать как доказательство существования внеземной жизни.

https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html

https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html

Умное Голосование Значит, никакого запуска не будет. Вернее, будет новый американский проект. А очередной Рогозин будет гордо вспоминать наши достижения 50-летней давности. 287

Егор Воронин Да что вы! Обязательно будет наш собственный запуск! Только сначала базу на Луне построить надо, а то уж давно обещали... 159

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр блошенко, космос - риа наука, роскосмос, сша