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РИА Наука
https://ria.ru/20200915/venera-1577267252.html
"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
"Роскосмос" отказался от партнерства с США по запуску межпланетной станции "Венера-Д", заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:44
2020-09-15T17:18
александр блошенко
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" отказался от партнерства с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по запуску межпланетной станции "Венера-Д", заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Блошенко</a>.В Российской академии наук прокомментировали, что американские коллеги смогут принять участие в миссии, но уже не в качестве равноправного партнера."Это более не является проектом, который зависит от желания другой стороны. Подтверждается то, что мы его сделаем независимо от того, будем мы с кем-то дружить или нет", — сказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. В РАН подтвердили, что Россия способна самостоятельно профинансировать полет ближе к 2030-му. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект, однако глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял РИА Новости, что предпочел бы, чтобы он был национальным.Известно, что на реализацию российской части ученые запрашивали более 17 миллиардов рублей на ближайшие десять лет (американская оценивалась примерно в ту же сумму), но деньги пока не выделили. По плану в рамках проекта специалисты должны будут изучить пробы грунта и атмосферы, а также исследовать природу эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.Накануне стало известно, что ученые из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank">Массачусетса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cardiff/" target="_blank">Кардиффа</a> обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение, что теоретически можно рассматривать как доказательство существования внеземной жизни.
https://ria.ru/20200915/venera-1577259014.html
https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html
Значит, никакого запуска не будет. Вернее, будет новый американский проект. А очередной Рогозин будет гордо вспоминать наши достижения 50-летней давности.
287
Да что вы! Обязательно будет наш собственный запуск! Только сначала базу на Луне построить надо, а то уж давно обещали...
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сша
РИА Новости
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александр блошенко, космос - риа наука, роскосмос, сша

"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере

14:44 15.09.2020 (обновлено: 17:18 15.09.2020)
17303
© NASA / JPL-Caltech"Венера-Д"
Венера-Д - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© NASA / JPL-Caltech
"Венера-Д"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Роскосмос" отказался от партнерства с США по запуску межпланетной станции "Венера-Д", заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко.
"Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации", — приведены его слова на сайте "Роскосмоса".
В Российской академии наук прокомментировали, что американские коллеги смогут принять участие в миссии, но уже не в качестве равноправного партнера.
"Это более не является проектом, который зависит от желания другой стороны. Подтверждается то, что мы его сделаем независимо от того, будем мы с кем-то дружить или нет", — сказал РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 13:07
Рогозин назвал Венеру сущим адом
Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. В РАН подтвердили, что Россия способна самостоятельно профинансировать полет ближе к 2030-му. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект, однако глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял РИА Новости, что предпочел бы, чтобы он был национальным.
Известно, что на реализацию российской части ученые запрашивали более 17 миллиардов рублей на ближайшие десять лет (американская оценивалась примерно в ту же сумму), но деньги пока не выделили. По плану в рамках проекта специалисты должны будут изучить пробы грунта и атмосферы, а также исследовать природу эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.
Накануне стало известно, что ученые из Массачусетса и Кардиффа обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение, что теоретически можно рассматривать как доказательство существования внеземной жизни.
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:00РИА Наука
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7394269135
Обсудить 41
РИА НаукаАлександр БлошенкоКосмос - РИА НаукаРоскосмосСША
Популярные комментарии
Значит, никакого запуска не будет. Вернее, будет новый американский проект. А очередной Рогозин будет гордо вспоминать наши достижения 50-летней давности.
15 сентября, 14:53
Умное ГолосованиеУмное Голосование
584044204
Да что вы! Обязательно будет наш собственный запуск! Только сначала базу на Луне построить надо, а то уж давно обещали...
15 сентября, 15:18
ЕВЕгор Воронин
432322287
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