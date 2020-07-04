https://ria.ru/20200704/1573895603.html
США получили замену российским двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T17:45
2020-07-05T00:51
риа наука
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в мире
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https://ria.ru/20200525/1571980662.html
Сергей Смирнов
Ну дык и чё, они всего лишь повторили двигатель которому уже лет 20 как минимум, и то не в серии а в единичном экземпляре. Ещё не факт что он по характеристикам РД-180 догонит. Щас конечно набегут навальнята и прочие борцы с "обнулением" и начнут рассказывать как всё это круто и какая Америка передовая страна, но честно говоря новость не впечатляет.
570
Роман Пнр
А Рогозин тем временем переносил все сроки по всему, что можно и нельзя....
357
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рд-180, космос - риа наука, алабама, сша, в мире
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180
.
Агрегат не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем, заявил представитель Blue Origin порталу Space News
.
Компания планирует поставить второй BE-4 до конца июля.
Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan, предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на первой ступени.
По словам аналитиков, Atlas используют для "критически важных космических запусков, осуществляемых в интересах национальной безопасности США".
Журнал National Interest писал, что закон обязывает американские ВВС отказаться от использования РД-180, однако, по прогнозам издания, этого не случится как минимум до 2024 года.
В конгрессе также признали, что заменить российские двигатели американскими в ближайшие годы невозможно.
Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя — НПО "Энергомаш
", за океан отправили 116 двигателей.