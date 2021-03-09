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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210309/memorandum-1600481104.html
Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции
Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:57
2021-03-09T17:26
хочу стать космонавтом
луна
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.В пресс-релизе российской госкорпорации говорится, что станция будет открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров. "Роскосмос" подчеркнул, что все исследования касаются использования космоса в мирных целях.Рогозин также пригласил коллегу посетить запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный. Она должна стать первой в истории современной России станцией, направленной к спутнику. Предыдущий аппарат СССР запускал в 1976 году. Старт "Луны-25" запланирован на 1 октября этого года.Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Он предназначен для наблюдений, экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта.
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай

Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

15:57 09.03.2021 (обновлено: 17:26 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.
В пресс-релизе российской госкорпорации говорится, что станция будет открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров. "Роскосмос" подчеркнул, что все исследования касаются использования космоса в мирных целях.
Рогозин также пригласил коллегу посетить запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный. Она должна стать первой в истории современной России станцией, направленной к спутнику. Предыдущий аппарат СССР запускал в 1976 году. Старт "Луны-25" запланирован на 1 октября этого года.
Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Он предназначен для наблюдений, экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта.
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Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинКитай
 
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