https://ria.ru/20210309/memorandum-1600481104.html
Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции
Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:57
2021-03-09T15:57
2021-03-09T17:26
хочу стать космонавтом
луна
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_0:108:2068:1271_1920x0_80_0_0_14d27e751e5137b989747011462ddcc7.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.В пресс-релизе российской госкорпорации говорится, что станция будет открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров. "Роскосмос" подчеркнул, что все исследования касаются использования космоса в мирных целях.Рогозин также пригласил коллегу посетить запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный. Она должна стать первой в истории современной России станцией, направленной к спутнику. Предыдущий аппарат СССР запускал в 1976 году. Старт "Луны-25" запланирован на 1 октября этого года.Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Он предназначен для наблюдений, экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта.
https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html
луна
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/143943/39/1439433923_115:0:1954:1379_1920x0_80_0_0_bf120d60730417e71b3c6aba638d945c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая
меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.
В пресс-релизе российской госкорпорации говорится, что станция будет открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров. "Роскосмос" подчеркнул, что все исследования касаются использования космоса в мирных целях.
Рогозин также пригласил коллегу посетить запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный. Она должна стать первой в истории современной России станцией, направленной к спутнику. Предыдущий аппарат СССР запускал в 1976 году. Старт "Луны-25" запланирован на 1 октября этого года.
Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны
. Он предназначен для наблюдений, экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта.