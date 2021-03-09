https://ria.ru/20210309/memorandum-1600481104.html

Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:57

2021-03-09T15:57

2021-03-09T17:26

хочу стать космонавтом

луна

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роскосмос

дмитрий рогозин

китай

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции.В пресс-релизе российской госкорпорации говорится, что станция будет открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров. "Роскосмос" подчеркнул, что все исследования касаются использования космоса в мирных целях.Рогозин также пригласил коллегу посетить запуск миссии "Луна-25" с космодрома Восточный. Она должна стать первой в истории современной России станцией, направленной к спутнику. Предыдущий аппарат СССР запускал в 1976 году. Старт "Луны-25" запланирован на 1 октября этого года.Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Он предназначен для наблюдений, экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать на всех стадиях развития проекта.

https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html

луна

китай

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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай