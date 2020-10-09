https://ria.ru/20201009/khabbl-1578951963.html

Испания передаст комплектующие для "русского Хаббла"

Испания к лету следующего года передаст России оборудование для совместной космической обсерватории "Спектр-УФ", которое позволит телескопу делать снимки неба в РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:53

2020-10-09T08:53

2020-10-09T08:53

риа наука

россия

космос - риа наука

хаббл

испания

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> к лету следующего года передаст России оборудование для совместной космической обсерватории "Спектр-УФ", которое позволит телескопу делать снимки неба в ультрафиолетовом спектре, рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков."Мы ожидаем до июня 2021 года летный образец. Он прибудет в Россию и будет ожидать установки", - рассказал Сачков.Речь идет о летном образце приемника излучения для камер поля.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу <a href="http://ria.ru/product_KHabbl/" target="_blank" data-auto="true">"Хаббл"</a>. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.Главный инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Испания должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск планируется на 2025 год.

https://ria.ru/20200315/1568619032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, хаббл, испания