Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201009/khabbl-1578951963.html
Испания передаст комплектующие для "русского Хаббла"
Испания к лету следующего года передаст России оборудование для совместной космической обсерватории "Спектр-УФ", которое позволит телескопу делать снимки неба в РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:53
2020-10-09T08:53
риа наука
россия
космос - риа наука
хаббл
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/90345/77/903457703_0:5:745:424_1400x0_80_0_0_c3b72201b023d902d80dfc37b36b2063.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> к лету следующего года передаст России оборудование для совместной космической обсерватории "Спектр-УФ", которое позволит телескопу делать снимки неба в ультрафиолетовом спектре, рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков."Мы ожидаем до июня 2021 года летный образец. Он прибудет в Россию и будет ожидать установки", - рассказал Сачков.Речь идет о летном образце приемника излучения для камер поля.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу <a href="http://ria.ru/product_KHabbl/" target="_blank" data-auto="true">"Хаббл"</a>. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.Главный инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Испания должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск планируется на 2025 год.
https://ria.ru/20200315/1568619032.html
1
россия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/90345/77/903457703_0:0:565:424_1400x0_80_0_0_1a556ff28b89c321b2432f4b0b89d955.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, хаббл, испания

Испания передаст комплектующие для "русского Хаббла"

08:53 09.10.2020
 
© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкин
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : НПО имени Лавочкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Испания к лету следующего года передаст России оборудование для совместной космической обсерватории "Спектр-УФ", которое позволит телескопу делать снимки неба в ультрафиолетовом спектре, рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
"Мы ожидаем до июня 2021 года летный образец. Он прибудет в Россию и будет ожидать установки", - рассказал Сачков.
Речь идет о летном образце приемника излучения для камер поля.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
15 марта, 03:47РИА Наука
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
Главный инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Испания должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск планируется на 2025 год.
 
Обсудить1
РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаХабблИспания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
09:07Эксперт назвал возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом
09:07В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:04На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу
Лента новостейМолния