Испания передаст комплектующие для "русского Хаббла"
© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкин
© Фото : НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Испания к лету следующего года передаст России оборудование для совместной космической обсерватории "Спектр-УФ", которое позволит телескопу делать снимки неба в ультрафиолетовом спектре, рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
"Мы ожидаем до июня 2021 года летный образец. Он прибудет в Россию и будет ожидать установки", - рассказал Сачков.
Речь идет о летном образце приемника излучения для камер поля.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.
Главный инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Испания должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск планируется на 2025 год.
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