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РИА Новости

Россия разработала для Белоруссии спутник дистанционного зондирования Земли

03:25
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российская корпорация ВНИИЭМ разработала эскизный проект "Российско-белорусского космического аппарата" для дистанционного зондирования Земли, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
"Эскизный проект разработан, сейчас проходит экспертизу ГНИО (головная научно-исследовательская организация). Экспертиза является неотъемлемой частью эскизного проектирования", - сказал он.
Ранее замдиректора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщал, что запуск спутника планируется в 2023 году.
Позднее Роскосмос представлял аппарат на авиасалоне в Ле Бурже. В материалах госкорпорации отмечается, что спутник массой 1825 килограммов и сроком службы 7 лет будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.
Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании совместного спутника ДЗЗ в июне 2017 года. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия "Пеленг" - за целевую аппаратуру.
В 2006 году из-за аварии ракеты "Днепр" на орбиту не был выведен первый белорусский спутник "БелКА", созданный в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2012 году в космос совместно с российским спутником "Канопус-В" был доставлен белорусский космический аппарат БКА. В настоящее время оба спутника работают по целевому назначению за пределами гарантийного ресурса.
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