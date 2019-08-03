Россия разработала для Белоруссии спутник дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российская корпорация ВНИИЭМ разработала эскизный проект "Российско-белорусского космического аппарата" для дистанционного зондирования Земли, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.

"Эскизный проект разработан, сейчас проходит экспертизу ГНИО (головная научно-исследовательская организация). Экспертиза является неотъемлемой частью эскизного проектирования", - сказал он.

Ранее замдиректора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщал, что запуск спутника планируется в 2023 году.

Позднее Роскосмос представлял аппарат на авиасалоне в Ле Бурже. В материалах госкорпорации отмечается, что спутник массой 1825 килограммов и сроком службы 7 лет будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.

Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании совместного спутника ДЗЗ в июне 2017 года. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия "Пеленг" - за целевую аппаратуру.