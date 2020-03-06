В JAXA рассказали о подготовке решения по "Спектр-УФ"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Решение по сотрудничеству России и Японии в рамках проекта космической обсерватории "Спектр-УФ" будет принято в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
"Насколько я понимаю, Роскосмос и Институт космических исследований РАН и, с японской стороны, Институт космических и астрономических наук (ISAS) JAXA сейчас изучают потенциальное сотрудничество по международной космической обсерватории "Спектр-УФ". Я надеюсь, что скоро будет принято решение для расширения сотрудничества России и Японии в исследованиях космоса", - заявил он, отказавшись назвать более конкретные сроки.
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