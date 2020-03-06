Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:21+0300
https://ria.ru/20200306/1568232834.html
В JAXA рассказали о подготовке решения по "Спектр-УФ"
https://cdn24.img.ria.ru/images/90345/77/903457703_0:0:745:420_1036x0_80_0_0_1a6c806d7a0ae13119ab998d7ea2ad99.jpg
РИА Новости

В JAXA рассказали о подготовке решения по "Спектр-УФ"

10:37 06.03.2020 (обновлено: 12:21 06.03.2020)
314
© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкин
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
© Фото : НПО имени Лавочкина
Космическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Решение по сотрудничеству России и Японии в рамках проекта космической обсерватории "Спектр-УФ" будет принято в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.
"Насколько я понимаю, Роскосмос и Институт космических исследований РАН и, с японской стороны, Институт космических и астрономических наук (ISAS) JAXA сейчас изучают потенциальное сотрудничество по международной космической обсерватории "Спектр-УФ". Я надеюсь, что скоро будет принято решение для расширения сотрудничества России и Японии в исследованиях космоса", - заявил он, отказавшись назвать более конкретные сроки.
Космический телескоп Спектр-УФ
17 января 2019, 16:17РИА Наука
Испания выделила средства на космический проект "Спектр-УФ"
Япония ранее предложила российской стороне присоединиться к проекту и установить на телескоп свое оборудование.
Читайте полный текст интервью >>
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина. Архивное фото
11 октября 2018, 10:08РИА Наука
Основные технические задачи проекта "Спектр-УФ" решены, сообщил ученый
700000
Обсудить 0
Коити ВакатаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосЯпония
Рекомендуем
Международная космическая станция
JAXA: выбор корабля для полета японского астронавта еще обсуждается
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway
Спутник
Россвязь: в состав "Сферы" войдут почти 20 орбитальных группировок
Телекоммуникационный спутник Экспресс-АМ7
Россвязь не будет заказывать за рубежом спутники программы "Экспресс"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
В JAXA рассказали о вероятности полета японских астронавтов на "Союзе"
Коити Ваката
Коити Ваката: Япония хотела бы регулярно присутствовать на МКС
Центрифуга в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
Космическим туристам трудно надолго бросить бизнес, считает глава ЦПК
Полярное сияние с борта Международной космической станции
JAXA: японский модуль МКС Кибо сможет функционировать до 2028 года
Коити Ваката
JAXA приветствует продление работы МКС после 2024 года
Учения космонавтов в Московской области
ЦПК: космонавты корабля "Орел" смогут дать отпор диким зверям
Астронавт Анна Маклейн проводит опыты с мышами на борту МКС
Токио может подключить Россию к экспериментам с мышами на МКС
Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий
Систему связи "Экспресс-РВ" планируют запустить до 2024 года
Марс
ЦПК разработает тренажер, имитирующий работу на Луне и Марсе
Карта трети всего неба, полученная в обзоре СРГ/еРОЗИТА
"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба
Владимир Путин и заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград. 24 мая 2017
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
Лента новостейМолния