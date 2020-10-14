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РАН выступила против отказа от сотрудничества с США в исследовании Венеры
Совет РАН по космосу считает необходимым сохранить сотрудничество с США по проекту исследования Венеры в рамках миссии "Венера-Д", говорится в решении совета,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:54
2020-10-14T03:54
россия
венера
космос - риа наука
российская академия наук
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> по космосу считает необходимым сохранить сотрудничество с США по проекту исследования Венеры в рамках миссии "Венера-Д", говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д", однако недавно в "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмосе</a>" заявили, что Россия будет реализовывать его "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации". В дальнейшем в госкорпорации пояснили РИА Новости, что позволят американским ученым участвовать в проекте, но не в качестве полноправного партнера.
россия
москва
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россия, венера, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, москва

РАН выступила против отказа от сотрудничества с США в исследовании Венеры

03:54 14.10.2020
 
© Pixabay License/BrunoAlbino Планета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Pixabay License/BrunoAlbino
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Совет РАН по космосу считает необходимым сохранить сотрудничество с США по проекту исследования Венеры в рамках миссии "Венера-Д", говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д", однако недавно в "Роскосмосе" заявили, что Россия будет реализовывать его "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации". В дальнейшем в госкорпорации пояснили РИА Новости, что позволят американским ученым участвовать в проекте, но не в качестве полноправного партнера.

"Подтвердить несомненную важность международного участия в проекте "Венера-Д", которое может существенно повысить научный потенциал российской программы исследования Венеры", - говорится в решении совета РАН.

 
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РоссияВенераКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоскосмосМосква
 
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