https://ria.ru/20201014/venera-1579683398.html

РАН выступила против отказа от сотрудничества с США в исследовании Венеры

Совет РАН по космосу считает необходимым сохранить сотрудничество с США по проекту исследования Венеры в рамках миссии "Венера-Д", говорится в решении совета,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:54

2020-10-14T03:54

2020-10-14T03:54

россия

венера

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

москва

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> по космосу считает необходимым сохранить сотрудничество с США по проекту исследования Венеры в рамках миссии "Венера-Д", говорится в решении совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Миссия "Венера-Д" намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д", однако недавно в "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмосе</a>" заявили, что Россия будет реализовывать его "в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации". В дальнейшем в госкорпорации пояснили РИА Новости, что позволят американским ученым участвовать в проекте, но не в качестве полноправного партнера.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венера, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, москва