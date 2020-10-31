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https://ria.ru/20201031/kosmos-1582448437.html
Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура
Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура
Лётные испытания новой российской ракеты-носителя "Союз-5" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" с космодрома Байконур начнутся в конце 2023... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:07
2020-10-31T15:07
риа наука
рд-171мв
ркц "прогресс"
космос - риа наука
ркк "энергия"
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лётные испытания новой российской ракеты-носителя "Союз-5" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" с космодрома Байконур начнутся в конце 2023 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы рассчитываем на то, что мы ритмично создадим ракетно-космический комплекс "Байтерек" с использованием ракеты "Союз-5" на Назарбаевском старте (площадка 45 космодрома Байконур)... и к концу 2023 года будем готовы к началу лётных испытаний этого комплекса", - сказал он, видео с его речью размещено в YouTube-канале "Роскосмоса".Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете должны запустить макет космического аппарата. После окончания лётных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация проекта "Байтерек" оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201031/baykonur-1582443111.html
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рд-171мв, ркц "прогресс", космос - риа наука, ркк "энергия", союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), казахстан

Рогозин назвал сроки начала пусков ракеты "Союз-5" с Байконура

15:07 31.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз" во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз во время запуска со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лётные испытания новой российской ракеты-носителя "Союз-5" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" с космодрома Байконур начнутся в конце 2023 года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы рассчитываем на то, что мы ритмично создадим ракетно-космический комплекс "Байтерек" с использованием ракеты "Союз-5" на Назарбаевском старте (площадка 45 космодрома Байконур)... и к концу 2023 года будем готовы к началу лётных испытаний этого комплекса", - сказал он, видео с его речью размещено в YouTube-канале "Роскосмоса".
Ракета-носитель Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-17 во время запуска со стартовой площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете должны запустить макет космического аппарата. После окончания лётных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация проекта "Байтерек" оценивается в 916 миллионов долларов.
 
РИА НаукаРД-171МВРКЦ "Прогресс"Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"СоюзРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)Казахстан
 
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