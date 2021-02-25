https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html

Политический кризис в Армении в 2020-2021 годах

Политический кризис в Армении в 2020-2021 годах

Протесты в Ереване начались после подписания 10 ноября 2020 года соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:50

2021-02-25T14:50

2021-02-25T14:50

ситуация в армении

армения

справки

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Протесты в Ереване начались после подписания 10 ноября 2020 года соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе. Боевые действия в Нагорном Карабахе, которые стали продолжением многолетнего конфликта, возобновились 27 сентября. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы. Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку также перешел ряд районов - Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. Сразу после того, как Пашинян объявил о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Карабахе, предполагающем передачу Баку значительных территорий, ранее входивших в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, в стране начались массовые акции протеста с требованием отставки главы правительства.Уже в ночь на 10 ноября протестующие захватили и разгромили здания правительства, парламента и особняка премьер-министра. Позднее правительственные здания были взяты под усиленный контроль правоохранительных органов. Однако акции протеста вопреки запрету на массовые мероприятия в условиях военного положения не прекращались.Оппозиция сформировала "Движение за спасение Родины" и выдвинула своего кандидата на пост главы правительства. Им стал первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян. Основное требование оппозиционных сил – отставка премьер-министра Никола Пашиняна, формирование временного правительства национального согласия, внеочередные парламентские выборы.С призывом к премьеру покинуть свой пост выступили все три бывших президента страны – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также иерархи Армянской апостольской церкви – католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I. Аналогичные заявления сделали Национальная академия наук, Ереванский госуниверситет, администрации и руководители многочисленных городов и сел. О необходимости отставки Пашиняна заявлял и действующий президент Армен Саркисян.Оппозиция также требовала отмены военного положения в стране, которая позволила бы инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста. 20 ноября Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, касающихся свободы выражения мнения и публикаций в СМИ, позднее Административный суд снял запрет на проведение митингов из-за введенного военного положения. Одна из масштабных акций прошла 22 декабря. На ереванской площади Республики собрались несколько тысяч человек. Днем митингующие окружили здание правительства в Ереване, однако позднее "блокаду" сняли. Участники акции разбили палатки на площади и разожгли костер в больших бочках. Позднее там остался один большой шатер, в котором постоянно дежурили оппозиционеры. Однако сам Никол Пашинян неоднократно отмечал, что уходить не собирается, и даже представил полугодовую программу действий, о выполнении которой намерен отчитаться в июне 2021 года. 25 декабря премьер Армении пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в стране внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Оппозиционные силы с этим вариантом не согласились, посчитав, что власти сфабрикуют итоги и обеспечат себе воспроизводство. В итоге команда Пашиняна отказалась от идеи досрочных выборов. Новую точку отсчета армянский протест, переживший несколько ничем не завершившихся ультиматумов Пашиняну, получил 20 февраля 2021 года. На митинг оппозиции, несмотря на холодную погоду, собралось около 13 тысяч человек (по данным силовиков) и до 30 тысяч – по данным оппозиции. Выступивший там лидер "Движения по спасению родины" Вазген Манукян заявил, что существует два пути к свержению власти: либо бессрочные акции неповиновения и разрушение "опор режима" – лояльности силовиков и пассивности части граждан, либо "молниеносное восстание", к которому надо быть готовым в любой момент. 23 февраля член оппозиционного "Движения по спасению Родины" Гегам Манукян призвал начать массовые акции протеста в разных частях Еревана.25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава правительства назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Сторонники премьера собрались на площади Республики в Ереване. Никол Пашинян возглавил шествие своих сторонников по центральным улицам Еревана. Вместе с сыном премьер прошел по центру города, в частности, мимо площади Свободы, где запланирована акция оппозиции. Периодически между сторонниками и противниками премьера происходили столкновения. В Кремле назвали события в Армении внутренним делом республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва призывает всех к спокойствию – ситуация должна оставаться в конституционном поле. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, армения, справки