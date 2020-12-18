https://ria.ru/20201218/karabakh-1589873570.html

Алиев назвал карабахский конфликт историей

Алиев назвал карабахский конфликт историей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени, и отметил, что режим прекращения... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:38

2020-12-18T12:38

2020-12-18T12:38

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени, и отметил, что режим прекращения огня в Карабахе сохраняется, с каждым днем "он будет прочнее".Затронув миротворческую миссию России в Карабахе, Алиев отметил, что она "осуществляется очень успешно"."Она (миссия – ред.) находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления (о прекращении боевых действий в Карабахе - ред.) был всего один инцидент, нарушение прекращения огня"."Буквально за один день инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее", - заявил Алиев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире