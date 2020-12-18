Алиев назвал карабахский конфликт историей
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил
БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени, и отметил, что режим прекращения огня в Карабахе сохраняется, с каждым днем "он будет прочнее".
"Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.), что, говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история", - заявил Алиев на заседании Совета глав государств СНГ.
Затронув миротворческую миссию России в Карабахе, Алиев отметил, что она "осуществляется очень успешно".
"Она (миссия – ред.) находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления (о прекращении боевых действий в Карабахе - ред.) был всего один инцидент, нарушение прекращения огня".
"Буквально за один день инцидент был исчерпан, режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее и прочнее", - заявил Алиев.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.