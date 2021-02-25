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Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна
Генеральный штаб Армении потребовал отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:31
2021-02-25T11:31
2021-02-25T14:09
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 24 фев — РИА Новости. Генеральный штаб Армении потребовал отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.Накануне президент республики Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер"."Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении ведомства.Главу кабмина также предостерегли от применения силы против своего народа.Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване. Он также уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В армянской столице находится президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Он заявил, что готов выполнить свою посредническую миссию в преодолении политического кризиса в стране."Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", — цитирует его Sputnik Армения.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.В среду Пашинян заявил, что купленные у России комплексы "Искандер" были неисправны. Это вызвало возмущение военных и оппозиции, которые выразили мнение, что так премьер пытается оправдать свои неудачи.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, в мире
ЕРЕВАН, 24 фев — РИА Новости.
Генеральный штаб Армении потребовал отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна
.
Накануне президент республики Армен Саркисян
по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
"Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении ведомства.
Главу кабмина также предостерегли от применения силы против своего народа.
Пашинян назвал
произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване.
Он также уволил
начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
В армянской столице находится президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Он заявил, что готов выполнить свою посредническую миссию в преодолении политического кризиса в стране.
"Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", — цитирует его Sputnik Армения
.
Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.
В среду Пашинян заявил
, что купленные у России комплексы "Искандер" были неисправны. Это вызвало возмущение военных и оппозиции, которые выразили мнение, что так премьер пытается оправдать свои неудачи.