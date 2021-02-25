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Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба
Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:38
2021-02-25T14:23
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598885828.html
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба

11:38 25.02.2021 (обновлено: 14:23 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

"Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника Генштаба и начальника Генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление Генштаба, в котором военные требуют моей отставки", — заявил Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.
Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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