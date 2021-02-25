Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба

"Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника Генштаба и начальника Генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление Генштаба, в котором военные требуют моей отставки", — заявил Пашинян в прямом эфире в Facebook.