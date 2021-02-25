https://ria.ru/20210225/armeniya-1598888922.html
Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба
Пашинян после требования ВС о его отставке уволил главу Генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:38
2021-02-25T11:38
2021-02-25T14:23
никол пашинян
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что после требований ВС о его отставке освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа.Президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598885828.html
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