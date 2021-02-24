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https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598701678.html
Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России "Искандеров"
Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России "Искандеров"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T01:26
2021-02-24T10:38
россия
никол пашинян
минобороны армении
нагорный карабах
серж саргсян
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий."Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" — ответил на это Пашинян, не уточнив подробностей. Слова премьера приводит Sputnik Армения.О применении "Искандера" в ходе конфликта заявил в ноябре бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. Но в каком направлении применялся комплекс, он сказать не смог.Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Баку: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После подписания соглашения о прекращении огня в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиция выдвинула на этот пост бывшего главу правительства Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция требует, чтобы он покинул пост до выборов.
https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, нагорный карабах, серж саргсян, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о неработоспособности купленных у России "Искандеров"

01:26 24.02.2021 (обновлено: 10:38 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
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"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" — ответил на это Пашинян, не уточнив подробностей. Слова премьера приводит Sputnik Армения.
О применении "Искандера" в ходе конфликта заявил в ноябре бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. Но в каком направлении применялся комплекс, он сказать не смог.
Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Баку: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После подписания соглашения о прекращении огня в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиция выдвинула на этот пост бывшего главу правительства Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция требует, чтобы он покинул пост до выборов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:42
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РоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииНагорный КарабахСерж СаргсянАзербайджанАрменияВ мире
 
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