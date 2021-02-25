https://ria.ru/20210225/armeniya-1598899681.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:32

2021-02-25T12:32

2021-02-25T14:26

ситуация в армении

россия

никол пашинян

армен саркисян

дмитрий песков

армения

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также отметил, что Москва призывает всех к спокойствию: ситуация должна оставаться в конституционном поле.Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598898958.html

россия

армения

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ситуация в армении, россия, никол пашинян, армен саркисян, дмитрий песков, армения, в мире