https://ria.ru/20210225/armeniya-1598899681.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:32
2021-02-25T12:32
2021-02-25T14:26
ситуация в армении
россия
никол пашинян
армен саркисян
дмитрий песков
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598392593_0:108:3183:1898_1920x0_80_0_0_fc223d0a116110a1c7253a8cb07e129f.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также отметил, что Москва призывает всех к спокойствию: ситуация должна оставаться в конституционном поле.Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598898958.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598392593_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_06f1d90b47d3b996270b77fb9747e09a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, россия, никол пашинян, армен саркисян, дмитрий песков, армения, в мире