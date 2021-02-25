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В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:32
2021-02-25T14:26
ситуация в армении
россия
никол пашинян
армен саркисян
дмитрий песков
армения
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков также отметил, что Москва призывает всех к спокойствию: ситуация должна оставаться в конституционном поле.Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.
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ситуация в армении, россия, никол пашинян, армен саркисян, дмитрий песков, армения, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

12:32 25.02.2021 (обновлено: 14:26 25.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", — добавил он.
Песков также отметил, что Москва призывает всех к спокойствию: ситуация должна оставаться в конституционном поле.
Сегодня Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.
Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого в стране начались протесты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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