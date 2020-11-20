В Армении смягчили режим военного положения
20:17 20.11.2020 (обновлено: 20:21 20.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна, который проходит у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района города Еревана
Отмечается, что решение принято на основании обращения защитника прав человека Армана Татояна.
"До принятия окончательного решения по обращению защитника прав человека приостанавливаются действия двух пунктов приложения к решению правительства о введении с 27 сентября военного положения", - заявили в КС.
В суде уточнили, что запрет временно устранен на "публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред)".
"Приостановлено также действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности", - отмечается в сообщении.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.