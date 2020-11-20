Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/ogranicheniya-1585605785.html
В Армении смягчили режим военного положения
В Армении смягчили режим военного положения
Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, касающихся свободы выражения мнения и публикаций в СМИ,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:17
2020-11-20T20:21
никол пашинян
арман татоян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584704940_0:0:3375:1898_1400x0_80_0_0_d091945c8378e5fa14e2451ea1936271.jpg
ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, касающихся свободы выражения мнения и публикаций в СМИ, сообщается на странице КС в Facebook.Отмечается, что решение принято на основании обращения защитника прав человека Армана Татояна."До принятия окончательного решения по обращению защитника прав человека приостанавливаются действия двух пунктов приложения к решению правительства о введении с 27 сентября военного положения", - заявили в КС.В суде уточнили, что запрет временно устранен на "публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред)"."Приостановлено также действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности", - отмечается в сообщении.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201118/armeniya-1585111697.html
https://ria.ru/20201116/sarkisyan-1584912705.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584704940_644:0:3375:2048_1400x0_80_0_0_70f1da3c938f2cce14d9cab7e40851ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, арман татоян, ереван, армения, в мире

В Армении смягчили режим военного положения

20:17 20.11.2020 (обновлено: 20:21 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна, который проходит у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района города Еревана
Участники митинга за освобождение экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна, который проходит у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района города Еревана - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Конституционный суд Армении приостановил часть введенных в условиях военного положения ограничений, касающихся свободы выражения мнения и публикаций в СМИ, сообщается на странице КС в Facebook.
Отмечается, что решение принято на основании обращения защитника прав человека Армана Татояна.
"До принятия окончательного решения по обращению защитника прав человека приостанавливаются действия двух пунктов приложения к решению правительства о введении с 27 сентября военного положения", - заявили в КС.
В суде уточнили, что запрет временно устранен на "публикацию передач, ставящих под сомнение обороноспособность Армении и Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред)".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 09:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян опубликовал план работы правительства Армении
"Приостановлено также действие пункта, согласно которому запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность должностных лиц, органов госуправления и местного самоуправления, направленную на обеспечение правового режима военного положения и государственной безопасности", - отмечается в сообщении.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 22:15Ситуация в Нагорном Карабахе
Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов
 
Никол ПашинянАрман ТатоянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
07:33"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Лента новостейМолния