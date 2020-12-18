https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html

Конфликты, протесты и смена власти: чем запомнился 2020 год в странах СНГ

Конфликты, протесты и смена власти: чем запомнился 2020 год в странах СНГ

Уходящий год в странах СНГ был наполнен протестами, сопровождавшимися столкновениями с силовиками и штурмом правительственных зданий, отставками... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:50

2020-12-18T14:50

2020-12-18T14:50

новый год—2021

сооронбай жээнбеков

игорь додон

армянская апостольская церковь

верховная рада украины

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

роберт кочарян

виктор янукович

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уходящий год в странах СНГ был наполнен протестами, сопровождавшимися столкновениями с силовиками и штурмом правительственных зданий, отставками высокопоставленных чиновников, в том числе президентов и премьеров, новыми выборами и "рокировкой" власти с оппозицией. Власть сменилась в Абхазии и Киргизии, в Молдавии к руководству страной пришли проевропейские силы, в Белоруссии оппозиция добивалась отставки президента, в Армении - премьера.Военные конфликты также не обошли регион стороной. После нескольких лет затишья возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. Заключить соглашение о прекращении боев получилось лишь через полтора месяца. Не завершен и конфликт в Донбассе. Наибольшим прорывом в урегулировании в этом году стали обмен пленными весной и утвержденные в конце июля контактной группой меры по перемирию. При этом установить полноценный мир так и не удалось, перспектива новых обменов туманна. В Донецке же считают, что переговоры вновь зашли в тупик.Эскалация в КарабахеБоевые действия в Нагорном Карабахе, которые стали продолжением многолетнего конфликта, возобновились 27 сентября. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы. Документ подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку также перешел ряд районов - Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы. Они проводят разминирование территорий, помогают найти тела погибших, искать без вести пропавших, приводят в порядок социальную инфраструктуру, восстанавливают жилищный фонд, оказывают медицинскую помощь.Протесты в АрменииСразу после того, как Пашинян объявил о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Карабахе, предполагающем передачу Баку значительных территорий, ранее входивших в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, в стране начались массовые акции протеста с требованием отставки главы правительства.Уже в ночь на 10 ноября протестующие захватили и разгромили здания правительства, парламента и особняка премьер-министра. Позднее правительственные здания были взяты под усиленный контроль правоохранительных органов. Однако акции протеста вопреки запрету на массовые мероприятия в условиях военного положения не прекращались.Основными оппонентами властей, обвиняющими руководство страны в военном поражении, стали 17 оппозиционных партий. Они сформировали "Движение спасения родины" и выдвинули своего кандидата на пост главы правительства. Им стал первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян.Объединенная оппозиция организовала крупнейший за последние два года митинг с участием десятков тысяч человек, провела "акции гражданского неповиновения", сопровождавшиеся блокированием ереванских улиц. Основное требование оппозиционных сил – отставка Пашиняна, формирование временного правительства национального согласия, внеочередные парламентские выборы.Кроме 17 политических сил, с призывом к премьеру покинуть свой пост выступили все три бывших президента страны - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также иерархи Армянской апостольской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I. Аналогичные заявления сделали Национальная академия наук, Ереванский госуниверситет, администрации и руководители многочисленных городов и сел. О необходимости отставки Пашиняна заявлял и действующий президент Армен Саркисян.Однако сам Пашинян неоднократно отмечал, что уходить не собирается, и даже представил полугодовую программу действий, о выполнении которой намерен отчитаться в июне 2021 года.Протесты в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Они спровоцировали акции оппозиции по всей Белоруссии. В ряде городов 9-12 августа произошли стычки правоохранителей и сторонников оппозиции. Некоторые протестующие строили баррикады, оказывали сопротивление сотрудникам милиции, кидая камни, палки и бутылки с водой. Акции подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считали избранным лидером Светлану Тихановскую, потребовали назначить в стране новые выборы. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К данному моменту все оппозиционные лидеры КС арестованы, находятся под следствием или выехали за границу. Тихановская, в частности, выехала в Литву. Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Акции протеста продолжаются в Белоруссии до сих пор, наиболее массовые - в воскресенье. Некоторые представители оппозиции являются сторонниками блокировки автомобильных и железных дорог. Правоохранители заявляют о существенном уменьшении численности протестующих, радикализации протестов и перемещении их с улиц во дворы. Эксперты отмечают, что оппозиционный накал снизится в новогодние праздники и возобновится с новой силой с приходом весны.Белоруссия и ЕС: от дружбы к санкциямВ последние годы отношения Белоруссии и Евросоюза были позитивными, ЕС снял с республики почти все санкции, в том числе - визовые ограничения с белорусского лидера Лукашенко, которые не позволяли ему совершать визиты в страны союза. Ситуация резко изменилась после выборов президента в августе. ЕС итоги политической кампании не признал.Брюссель 2 октября ввел первый пакет санкций против ряда официальных лиц Белоруссии, в основном - сотрудников силовых структур и представителей избирательных органов. ЕС обвинил их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов выборов. Под санкции попали 40 человек.Однако одним антибелорусским пакетом санкций ЕС не ограничился, вскоре был введен и второй – в ноябре. На этот раз в список вошли 15 человек, включая Лукашенко. Тем, кто попал под санкции, запрещено посещать страны Евросоюза. Кроме того, предусмотрено замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств. В МИД Белоруссии в ответ ввели симметричные санкции против Евросоюза.Третий пакет санкций ЕС ввел 17 декабря. В него попали, в том числе, ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, генпрокурор Андрей Швед. В общей сложности теперь в европейских санкционных антибелорусских списках будут числиться 88 физлиц и семь организаций.Молдавия берет курс на западВ Молдавии в уходящем году также прошли выборы президента. Победу одержала экс-премьер, кандидат от правой оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду, сумевшая обойти баллотировавшегося на второй срок Игоря Додона.В отличие от Додона, больше ориентирующегося на сотрудничество с РФ, Санду выступает за сближение республики с Евросоюзом и США, поскольку рассчитывает на их помощь в реформе системы юстиции и борьбе с коррупцией, в том числе в государственных органах. При этом Санду отмечает, что готова развивать партнерские отношения с Россией, но на базе национальных интересов. Несмотря на это, новый президент еще до официального вступления в должность успела поднять вопрос о выводе российских военных, охраняющих склады с оружием в Приднестровье. Также она считает необходимым заменить миротворческую миссию на территории непризнанной ПМР на гражданских наблюдателей от ОБСЕ. Эти заявления вызвали волну критики со стороны пока еще действующего главы государства и его сторонников.Санду также настаивает на необходимости отставки правительства, которое поддерживает пророссийская Партия социалистов, и досрочных парламентских выборах. По ее инициативе в декабре прошел антиправительственный митинг, который поддержали представители правых проевропейских партий.Конституционный суд Молдавии 10 декабря утвердил победу Санду на выборах президента республики, ее инаугурация состоится 24 декабря.Третья киргизская революцияВ начале октября в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Поначалу мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента.Ежедневные многочисленные митинги и кадровая чехарда, сопровождаемая самоназначениями и насильственным захватом должностей, продолжались до отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Вся власть перешла к бывшему оппозиционеру Садыру Жапарову, до беспорядков отбывавшему срок в колонии за захват заложников и освобожденному сторонниками на фоне нестабильности в стране. После месяца правления он добровольно покинул пост для участия в предстоящих 10 января 2021 года досрочных выборах главы государства. Полномочия президента перешли к спикеру парламента Таланту Мамытову.Выборы и протесты в Грузии вновь неразрывныПарламентские выборы в Грузии вновь привели к протестам оппозиционных партий. Правящая "Грузинская мечта" по итогам прошедших 31 октября выборов смогла сохранить власть на третий срок, получив парламентское большинство и возможность самостоятельно формировать правительство. С ней в законодательный орган попали еще восемь оппозиционных политсил, несмотря на это, они не признают итоги выборов и считают их сфальсифицированными.Все оппозиционные партии, в том числе не прошедшие в парламент, несмотря на разные политические взгляды, впервые объединились для совместной "борьбы за справедливость". Лидеры политических сил утверждают, что сотни тысяч голосов избирателей были украдены. Сразу после объявления первых итогов выборов в Тбилиси начались массовые уличные акции перед зданиями парламента и ЦИК, задержания, разгон митингующих спецназом. В протестах также принимали участие приезжие из регионов.Оппозиционеры и их сторонники выдвинули требования: освобождение тех, кого они считают политзаключенными, и закрытие их дел, назначение новых парламентских выборов на 2021 год или плебисцита по ним, проведение всех последующих выборов полностью по пропорциональной системе (в 2024 году выборы должны состояться по пропорциональной системе с 5%-м барьером), отставка действующего председателя ЦИК и ее замена кандидатом, выдвинутым тремя крупными НПО. Пришлось вмешаться зарубежным послам - они призвали руководство и оппозицию к переговорам с целью урегулирования политического кризиса."Рокировка" власти с оппозицией в АбхазииВ начале этого года президент Абхазии Рауль Хаджимба, во второй раз избранный на пост главы республики в сентябре 2019 года, подал в отставку. Причиной стали протесты оппозиции, которая была недовольна тем, как рассматривалось в суде дело оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в центре Сухума, а также низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране. Оппозиция, требуя отставки президента, ворвалась в администрацию главы государства. Позже Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов. ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта.Победу на выборах одержал оппозиционер и бывший глава абхазской спецслужбы Аслан Бжания. Новый глава республики в интервью РИА Новости заявил, что планирует продолжать реализовывать пункты российско-абхазского договора, подписанного в ноябре 2014 года, отметив, что отношениям между Россией и Абхазией нужно придать дополнительный положительный импульс.Спустя несколько месяцев Бжания договорился с РФ о реализации программы формирования социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств двух государств, включающей в себя 45 пунктов. В их числе есть пункты о двойном гражданстве и правовых актах, регулирующих привлечение российских инвестиций в республику, а также вопрос энергобезопасности Абхазии, который может быть решен благодаря разработке и принятию нормативных актов, регулирующих привлечение инвестиций электросетевых компаний РФ. Также президент подписал указ о создании комиссии для внесения поправок в конституцию.Когда власти начнут менять конституцию и реализовывать программу с РФ, оппозиция может попытаться набрать политические очки за счет заявлений о защите национальной безопасности и интересов народа Абхазии. Впрочем, так же делали нынешние власти, находясь в оппозиции в 2014 году, когда между Россией и Абхазией подписывался договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.Зеленский теряет поддержкуУходящий год для президента Украины Владимира Зеленского был не очень удачным. Его окружение погрязло в скандалах, партия потерпела неудачу на местных выборах, а личный рейтинг среди украинцев стремительно снижался в связи с отсутствием прогресса по мирному урегулированию в Донбассе и ухудшением социально-экономической ситуации в стране из-за эпидемии коронавируса.На фоне растущего разочарования избирателей рейтинг Зеленского за полтора года с 73% снизился почти до 30%. Таким образом, за год на посту президента Зеленский потерял как минимум каждого третьего избирателя, а как максимум – каждого второго. По мнению экспертов, если президент не продемонстрирует кардинальных успехов в ключевых для украинцев сферах, к концу следующего года его рейтинг будет колебаться в районе 20%. Политологи также не исключают досрочных выборов президента Украины, если экономика продолжит стагнировать, а уровень жизни людей будет падать.Также отмечается снижение уровня поддержки пропрезидентской партии "Слуга народа". На внеочередных парламентских выборах партия получила 40% голосов и 254 мандата в Верховной раде, что позволило ей единолично сформировать большинство. Сейчас поддержка партии колеблется в районе 28%.Прошедшие в конце октября местные выборы также стали "холодным душем" для партии президента, так как кандидаты в мэры от "Слуги народа" проиграли во всех крупных городах. Таким образом, партия в местных советах вынуждена идти на ситуативные союзы с другими политическими силами, а это в свою очередь может привести к переформатированию большинства в Раде и досрочным выборам.Переговоры по Донбассу снова в тупикеЗа шесть лет конфликта в Донбассе стороны предприняли десятки попыток прекратить огонь. Но все объявляемые перемирия – новогодние, школьные, пасхальные - лишь на время снижали число обстрелов. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики настаивали на принятии дополнительных мер по обеспечению перемирия и контроля за ним. После пяти месяцев обсуждения контактная группа согласовала пакет мер, и 27 июля они вступили в силу.Ожидалось, что принятие этих мер принесет мир в регион. Документ предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают создание координационного механизма для реагирования на нарушения и дисциплинарную ответственность за несоблюдение договоренностей о перемирии. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта в Донбассе.С принятием дополнительных мер число обстрелов и пострадавших в результате боевых действий снизилось, но добиться устойчивого перемирия так и не удалось. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях достигнутых договоренностей. В сентябре в ДНР заявили, что Киев фактически вышел из договоренностей, отказавшись задействовать предусмотренный дополнительными мерами механизм реагирования на нарушения.В Донецке и Луганске заявили, что отказ Киева задействовать механизм реагирования на нарушения ведет к эскалации ситуации на линии соприкосновения. Республики призвали контактную группу принять обновленный пакет мер по перемирию в Донбассе с уточнением функций координационного механизма для эффективного реагирования на нарушения. Обсуждение обновленной версии документа ведется с осени.Последняя в этом году видеоконференция контактной группы состоялась 16 декабря. По ее итогам полпред ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что переговорный год по урегулированию конфликта в Донбассе закончился тупиком.Приговор ЯнуковичуВ 2020 году на Украине был заочно осужден бывший глава государства - впервые за всю историю страны. Приговор экс-президенту Виктору Януковичу вступил в силу после того, как Киевский апелляционный суд 2 октября оставил в силе решение Оболонского районного суда, согласно которому Янукович признан виновным по делу о государственной измене. Суд приговорил бывшего главу государства к 13 годам тюрьмы.Однако Янукович не отбывает наказание, так как находится за пределами Украины. Его адвокаты неоднократно сообщали, что экс-президент проживает в РФ, где получил временное политическое убежище после "евромайдана" в 2014 году. Украинская прокуратура заявляла о намерениях обратиться к РФ с запросом о выдаче экс-президента для отбывания наказания.Адвокаты Януковича заявили, что обжалуют решение апелляционного суда в Верховном суде Украины. Согласно украинскому законодательству, кассационная жалоба должна быть подана в течение трех месяцев. Пресс-секретарь адвокатского объединения Aver Leх, которое представляет интересы бывшего президента, Наталия Новикова в комментарии РИА Новости сообщила, что жалоба в Верховный суд еще не подана.Экс-президент Украины заявлял, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Защита Януковича отмечала, что во время рассмотрения дела суд нарушил их права, отказав защите в допросе ряда свидетелей, а также отказавшись допросить бывшего главу государства по видеоконференции.При этом украинские правоохранители расследуют еще ряд дел в отношении экс-президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/turtsiya-1588950730.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589717574.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20201114/gruziya-1584639798.html

https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html

https://ria.ru/20201217/maydan-1589544810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/zelenskiy-1589799036.html

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сооронбай жээнбеков, игорь додон, армянская апостольская церковь, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, роберт кочарян, виктор янукович, абхазия, чехия, армения, грузия, в мире