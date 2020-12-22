Армянская оппозиция назвала "четыре пути" отставки Пашиняна
18:32 22.12.2020 (обновлено: 19:17 22.12.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представитель верховного органа армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил Sputnik Армения, что оппозиция планирует добиваться отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна исключительно конституционными методами.
По его словам, возможны четыре варианта развития событий. В первом случае Пашинян сам уходит в отставку; во втором — парламент принимает соответствующее решение на внеочередном заседании; в третьем — заводят уголовное дело по признакам государственной измене; в четвертом — правительство по требованию большинства (2/3) министров созывает внеочередное заседание.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
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Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
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Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
3 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
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Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване.
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Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване.
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Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване.
1 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
2 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
3 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
4 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
5 из 6
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване.
6 из 6
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване.
Сагателян подчеркнул, что работать намерены по всем четырем направлениям.
Ранее сторонники оппозиции объявили 22 декабря днем масштабных протестов и общенациональной забастовки. Днем митингующие окружили здание правительства в Ереване, однако позднее "блокаду" сняли. Участники акции разбили палатки на площади и разожгли костер в больших бочках.
В пресс-службе правительства Армении РИА Новости сообщили, что Никол Пашинян работает в обычном режиме.
Мирное соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.