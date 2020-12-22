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Армянская оппозиция назвала "четыре пути" отставки Пашиняна
Армянская оппозиция назвала "четыре пути" отставки Пашиняна
Представитель верховного органа армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил Sputnik Армения, что оппозиция планирует добиваться отставки... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:32
2020-12-22T19:17
россия
дашнакцутюн
никол пашинян
ильхам алиев
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представитель верховного органа армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил Sputnik Армения, что оппозиция планирует добиваться отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна исключительно конституционными методами. По его словам, возможны четыре варианта развития событий. В первом случае Пашинян сам уходит в отставку; во втором — парламент принимает соответствующее решение на внеочередном заседании; в третьем — заводят уголовное дело по признакам государственной измене; в четвертом — правительство по требованию большинства (2/3) министров созывает внеочередное заседание.Сагателян подчеркнул, что работать намерены по всем четырем направлениям.Ранее сторонники оппозиции объявили 22 декабря днем масштабных протестов и общенациональной забастовки. Днем митингующие окружили здание правительства в Ереване, однако позднее "блокаду" сняли. Участники акции разбили палатки на площади и разожгли костер в больших бочках.В пресс-службе правительства Армении РИА Новости сообщили, что Никол Пашинян работает в обычном режиме.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.
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Протестующие в Ереване подошли к кордону полиции у правительства
Ереван. Митингующие у дома правительства подошли вплотную к полицейскому оцеплению.
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россия, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

Армянская оппозиция назвала "четыре пути" отставки Пашиняна

18:32 22.12.2020 (обновлено: 19:17 22.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Представитель верховного органа армянской партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил Sputnik Армения, что оппозиция планирует добиваться отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна исключительно конституционными методами.
По его словам, возможны четыре варианта развития событий. В первом случае Пашинян сам уходит в отставку; во втором — парламент принимает соответствующее решение на внеочередном заседании; в третьем — заводят уголовное дело по признакам государственной измене; в четвертом — правительство по требованию большинства (2/3) министров созывает внеочередное заседание.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
1 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
2 из 6

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
3 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПротивники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване
4 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
5 из 6
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване.
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
6 из 6
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 6

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 6
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 6
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 6
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сагателян подчеркнул, что работать намерены по всем четырем направлениям.
Ранее сторонники оппозиции объявили 22 декабря днем масштабных протестов и общенациональной забастовки. Днем митингующие окружили здание правительства в Ереване, однако позднее "блокаду" сняли. Участники акции разбили палатки на площади и разожгли костер в больших бочках.
В пресс-службе правительства Армении РИА Новости сообщили, что Никол Пашинян работает в обычном режиме.

Мирное соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.
Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.
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