https://ria.ru/20201111/erevan-1584179155.html
Полиция дала протестующим у парламента в Ереване пять минут, чтобы уйти
Полиция дала протестующим у парламента в Ереване пять минут, чтобы уйти
Полиция дала протестующим у парламента в Ереване пять минут, чтобы покинуть территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:31
2020-11-11T19:31
2020-11-11T19:31
никол пашинян
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Полиция дала протестующим у парламента в Ереване пять минут, чтобы покинуть территорию перед зданием, передает корреспондент РИА Новости.В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе."Во время военного положения проведение собраний запрещено. Полиция требует покинуть место проведения акции. Для этого участникам акции дается пять минут", - заявили полицейские по громкоговорителю.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/armeniya-1584159508.html
баку
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире