https://ria.ru/20201227/armeniya-1591149339.html

Пашинян рассказал о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент

Пашинян рассказал о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о вариантах проведения в стране внеочередных парламентских выборов. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-27T21:09

2020-12-27T21:09

2020-12-28T07:42

беспорядки в ереване

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о вариантах проведения в стране внеочередных парламентских выборов.В пятницу он пригласил политические силы на консультации по этому вопросу. Как считает оппозиция, внеочередным выборам должна предшествовать отставка премьера."Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов: премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил", — сказал глава правительства в интервью Общественному телевидению Армении.Согласно второму варианту, в Конституцию Армении вносят изменения, в результате которых парламент получает полномочия самороспуска и назначения внеочередных выборов. По словам Пашиняна, именно для этого он хочет провести консультации в первую очередь с парламентскими силами — чтобы решение принимались не только властями.Протесты в Ереване начались после подписания 10 ноября соглашения о перемирии в Карабахе. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения полностью прекратили огонь и обменялись пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Протестующие требуют отставки Пашиняна, создания временного правительства и проведения досрочных выборов. Они выдвинули на пост главы кабмина бывшего премьера страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.Как ранее заявил Пашинян, он готов покинуть свой пост, но "только по решению народа". Инициировать процесс отставки премьер-министра и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.

https://ria.ru/20201223/polozhenie-1590651816.html

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

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беспорядки в ереване, никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире