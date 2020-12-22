https://ria.ru/20201222/armeniya-1590449011.html

Армянская оппозиция требует отмены военного положения в стране

Армянская оппозиция требует отмены военного положения в стране

Оппозиционные фракции армянского парламента инициировали внеочередное заседание законодательного органа для отмены военного положения в стране, заявила депутат... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:23

2020-12-22T18:23

2020-12-22T18:57

никол пашинян

процветающая армения

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента инициировали внеочередное заседание законодательного органа для отмены военного положения в стране, заявила депутат от партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян."Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали проведение в среду внеочередного заседания парламента для отмены военного положения", - сказала Тоноян на митинге оппозиции в Ереване, участники которого требуют отставки премьера Никола Пашиняна.По ее словам, власти искусственно затягивают отмену военного положения, чтобы ограничить действия оппозиции. "Если у депутатов (правящей – ред.) фракции "Мой шаг" хватит смелости прийти в парламент и утвердить повестку, то это будет для них последней возможностью спасти свое лицо и будущее", - утверждает депутат.Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна из-за подписания им невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html

https://ria.ru/20201222/palatki-1590404790.html

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Протестующие в Ереване разжигают костры на площади Ереван. Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении для отмены военного положения. Тем временем на площади разжигают костры в бочках. 2020-12-22T18:23 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, процветающая армения, армения, в мире