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Армянская оппозиция требует отмены военного положения в стране
Армянская оппозиция требует отмены военного положения в стране
Оппозиционные фракции армянского парламента инициировали внеочередное заседание законодательного органа для отмены военного положения в стране, заявила депутат... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:23
2020-12-22T18:57
никол пашинян
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента инициировали внеочередное заседание законодательного органа для отмены военного положения в стране, заявила депутат от партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян."Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали проведение в среду внеочередного заседания парламента для отмены военного положения", - сказала Тоноян на митинге оппозиции в Ереване, участники которого требуют отставки премьера Никола Пашиняна.По ее словам, власти искусственно затягивают отмену военного положения, чтобы ограничить действия оппозиции. "Если у депутатов (правящей – ред.) фракции "Мой шаг" хватит смелости прийти в парламент и утвердить повестку, то это будет для них последней возможностью спасти свое лицо и будущее", - утверждает депутат.Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна из-за подписания им невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html
https://ria.ru/20201222/palatki-1590404790.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие в Ереване разжигают костры на площади
Ереван. Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении для отмены военного положения. Тем временем на площади разжигают костры в бочках.
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никол пашинян, процветающая армения, армения, в мире

Армянская оппозиция требует отмены военного положения в стране

18:23 22.12.2020 (обновлено: 18:57 22.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 / Зданием армянского парламента в Ереване
Зданием армянского парламента в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 /
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента инициировали внеочередное заседание законодательного органа для отмены военного положения в стране, заявила депутат от партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.
"Процветающая Армения" и "Светлая Армения" инициировали проведение в среду внеочередного заседания парламента для отмены военного положения", - сказала Тоноян на митинге оппозиции в Ереване, участники которого требуют отставки премьера Никола Пашиняна.
По ее словам, власти искусственно затягивают отмену военного положения, чтобы ограничить действия оппозиции. "Если у депутатов (правящей – ред.) фракции "Мой шаг" хватит смелости прийти в парламент и утвердить повестку, то это будет для них последней возможностью спасти свое лицо и будущее", - утверждает депутат.
Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна из-за подписания им невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Вазген Манукян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 13:58
Кандидат в премьеры Армении призвал армию "присоединиться к народу"
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Протестующие ставят палатки у дома правительства Армении - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 15:02
В Ереване протестующие начали ставить палатки у здания правительства
 
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