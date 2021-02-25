https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598918164.html
Пашинян и его сторонники прошли шествием по центру Еревана
Пашинян и его сторонники прошли шествием по центру Еревана
Премьер Армении Никол Пашинян, отставки которого потребовал в четверг генштаб, возглавил шествие своих сторонников по центральным улицам Еревана, передает... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:49
2021-02-25T13:49
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, отставки которого потребовал в четверг генштаб, возглавил шествие своих сторонников по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с сыном премьер прошел по центру города, в частности, мимо площади Свободы, где запланирована акция оппозиции. Периодически между сторонниками и противниками премьера происходят столкновения.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html
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Рядом с Пашиняном на митинге его сын
Рядом с Пашиняном его сын Ашот (@SputnikArmenia)
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