https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598918164.html

Пашинян и его сторонники прошли шествием по центру Еревана

Пашинян и его сторонники прошли шествием по центру Еревана

Премьер Армении Никол Пашинян, отставки которого потребовал в четверг генштаб, возглавил шествие своих сторонников по центральным улицам Еревана, передает... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:49

2021-02-25T13:49

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, отставки которого потребовал в четверг генштаб, возглавил шествие своих сторонников по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с сыном премьер прошел по центру города, в частности, мимо площади Свободы, где запланирована акция оппозиции. Периодически между сторонниками и противниками премьера происходят столкновения.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598910026.html

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире