https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598907530.html

Пашинян вышел к сторонникам на площади Республики

Пашинян вышел к сторонникам на площади Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:02

2021-02-25T13:02

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване.Он напомнил, что вооруженные силы подчиняются народу и главе правительства, и назвал ситуацию в стране управляемой. Пашинян заявил, что готов обсуждать наболевшие вопросы, подчеркнув, что "врагов внутри Армении у нас нет". Реакцию военных, которые потребовали сегодня его отставки, премьер назвал эмоциональной и добавил, что даже уволенные военачальники остаются "его братьями и солдатами Родины"."Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи — якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", — заключил Пашинян.В четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян назвал случившееся попыткой переворота, уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. Многие жители Еревана в очередной раз вышли на улицы, они настаивают, чтобы председатель правительства покинул свой пост.Оппозиция назначила сбор на 14:00 мск на площади Свободы.В Армении уже много раз проходили митинги против Пашиняна, они начались после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе разместились российские миротворцы.

армения

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Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана Пашинян ведет своих сторонников по улицам Еревана. Видео @SputnikArmenia 2021-02-25T13:02 true PT0M58S

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ситуация в армении, никол пашинян, армения