https://ria.ru/20201204/granitsa-1587685332.html

Попытки незаконного пересечения границы РФ в 2019-2020 годах

Попытки незаконного пересечения границы РФ в 2019-2020 годах

трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел на границе недалеко от Белгорода. При попытке задержания нарушители... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:58

2020-12-04T14:58

2020-12-04T14:58

справки

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20204 декабря трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел на границе недалеко от Белгорода. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них был убит, двое скрылись на территории Украины. 30 июля в районе села Григорьевка Ростовской области контрабандисты пытались перекинуть через границу товары в подошедший с российской стороны УАЗ-452 без номеров. Российские пограничники с применением оружия задержали контрабандиста, который на границе с Украиной попытался протаранить их на автомобиле.9 июля за незаконное пересечение российской границы был задержан гражданин Грузии. Его задержали на территории Республики Дагестан, на расстоянии девяти километров от линии государственной границы. 7 июля калининградские пограничники задержали гражданина Литвы, который на байдарке в сложных погодных условиях нарушил литовско-российскую государственную границу, проходящую по реке Неман. Пограничный наряд обнаружил его у российского берега реки. 28 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области задержали на российско-польском участке госграницы нарушителя - гражданина Болгарии, который собирался попасть из Польши в Россию. Он незаконно пересек государственную границу РФ в районе населенного пункта Мамоново Калининградской области. 24 июня калининградские пограничники задержали 33-летнего гражданина Литвы, который, не имея при себе документов, удостоверяющих личность, пересек литовско-российскую границу на Куршской косе.19 июня гражданин Украины, уроженец города Запорожье, был задержан при попытке попасть в Крым в обход пунктов пропуска на государственной границе. Мужчина, переправившись через залив Сиваш, вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.16 июня калининградские пограничники задержали гражданина Литвы, который незаконно пересек государственную польско-российскую границу в Нестеровском районе Калининградской области. Нарушитель, находясь на территории Польши, несмотря на предупреждающие знаки, пересек государственную границу РФ и был задержан пограничным нарядом.15 июня российские пограничники задержали гражданина Украины с разорванным паспортом. Он пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска.13 июня в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов за нелегальное пересечение российской границы. Мужчина был в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином "Вепрь" с 28 патронами, имел с собой бинокль.4 июня сотрудники погрануправления ФСБ России по Калининградской области в Нестеровском районе задержали гражданина Италии, который незаконно пересек российско-польский участок госграницы.2 июня пограничники в Крыму задержали украинского военного за нарушение госграницы России, он был пьян. Нарушитель был без документов, по данным ФСБ, его зовут Евгений Добринский. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, которое направили на экспертизу. 1 апреля сотрудники ФСБ РФ по Мурманской области совместно с пограничниками задержали шестерых граждан Судана, трое из которых оказались детьми, при попытке нелегально попасть из Мурманской области в Норвегию с целью улучшения своих бытовых условий. 201930 декабря два гражданина Украины были задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска. Они имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками. 22 ноября стало известно, что пограничники в Приамурье задержали двух граждан Эфиопии, которые пытались незаконно проникнуть в Россию с территории КНР в целях поиска лучших условий жизни. У задержанных диагностировали признаки обморожения, им была оказана первая медицинская помощь и назначено стационарное лечение.15 июля два нигерийца были задержаны в Сочи при попытке пересечь российско-абхазскую границу с поддельными визами. Их выявили на линии паспортного контроля на пешеходной составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" на российско-абхазской границе.2 июля в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области сотрудники пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Франции, пытавшегося незаконно попасть в Россию со стороны Эстонии. Он сообщил, что пытался попасть в Россию с целью туризма.С 9 по 11 мая сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали троих иностранцев. Двое из них были обнаружены на участке службы в поселке городского типа Посьет в Хасанском районе. И тот, и другой оказались жителями сопредельного государства, которые нарушили границу на разных горнотаежных участках с целью сбора папоротника. Один из мужчин успел собрать два мешка дикоросов. Третьего иностранца задержали в пограничники Уссурийска. По его словам, он намеренно перешел границу в поисках лучшей жизни. Сопротивления при задержании иностранцы не оказали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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