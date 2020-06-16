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В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
Калининградские пограничники задержали 45-летнего гражданина Литвы, который незаконно пересёк государственную польско-российскую границу в Нестеровском районе... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
польша
калининградская область
в мире
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, калининградская область, в мире

В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России

21:25 16.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники
Российские пограничники
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские пограничники . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 июн - РИА Новости. Калининградские пограничники задержали 45-летнего гражданина Литвы, который незаконно пересёк государственную польско-российскую границу в Нестеровском районе Калининградской области, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.
"Калининградские пограничники 16 июня 2020 года в Нестеровском районе задержали 45-летнего гражданина Литовской Республики, который незаконно пересёк границу. Нарушитель, находясь на территории Польши, несмотря на предупреждающие знаки, пересек государственную границу РФ и был задержан пограничным нарядом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушителя задержали на 48 часов. Предстоит выяснить цель его визита на территорию России, после чего задержанного привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.
Подобный случай произошёл 4 июня, когда на этом же участке сотрудники погрануправления ФСБ России по Калининградской области задержали 63-летнего гражданина Италии, который незаконно пересек российско-польский участок госграницы.
Сотрудники ФСБ РФ
15 июня, 10:23
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6064113
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПольшаКалининградская областьВ мире
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