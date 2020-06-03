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2020-06-03T12:41
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Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
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РИА Новости

Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму

12:42 03.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинский военный, задержанный за нарушение крымского участка российско-украинской границы, арестован до 1 июля, сообщил РИА Новости его адвокат Ислям Велиляев.
Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, которое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.
"Суд арестовал на месяц до 1 июля в пределах дознания", - сказал Велиляев.
Решение принял Киевский районный суд Симферополя в среду.
По словам адвоката, решение суда будет обжаловано.
"Меру пресечения мы будем обжаловать, так как не согласны с таким решением суда", - подчеркнул собеседник агентства.
Кадры задержания и допроса перешедшего границу в Крыму украинского военного
2 июня, 20:17
Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
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СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
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Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
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