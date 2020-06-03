Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинский военный, задержанный за нарушение крымского участка российско-украинской границы, арестован до 1 июля, сообщил РИА Новости его адвокат Ислям Велиляев.

Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, которое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.

"Суд арестовал на месяц до 1 июля в пределах дознания", - сказал Велиляев.

Решение принял Киевский районный суд Симферополя в среду.

По словам адвоката, решение суда будет обжаловано.