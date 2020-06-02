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2020-06-02T22:38
https://ria.ru/20200602/1572337168.html
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
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РИА Новости

Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы

11:56 02.06.2020 (обновлено: 22:38 02.06.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Крыму за нарушение государственной границы России задержали пьяного украинского военнослужащего, сообщили в пресс-службе ФСБ.
В спецслужбе отметили, что нарушитель был без документов, по данным ФСБ, его зовут Добринский Е. В.
У него, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
Северная бухта Севастополя
15 мая 2019, 15:56Сказано в эфире
"Реалии и химеры". Эксперт об украинской военной технике в КрымуВ Кремле предложили спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали свою военную технику из Крыма. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинских властей в этом вопросе.
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Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Если причастен к преступлениям на Донбассе - осудить по всей строгости закона военного времени. Они же с нами воюют или как...
2 июня, 12:09
vv dok
46072022503
это же вторжение ! вероломно-украинские войска вошли в Крым ! куда смотрит МИД необходимо поднимать ООН и авиацию!
2 июня, 13:08
Hell Cat
1255101196
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