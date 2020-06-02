Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Крыму за нарушение государственной границы России задержали пьяного украинского военнослужащего, сообщили в пресс-службе ФСБ.
В спецслужбе отметили, что нарушитель был без документов, по данным ФСБ, его зовут Добринский Е. В.
У него, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
15 мая 2019, 15:56Сказано в эфире"Реалии и химеры". Эксперт об украинской военной технике в КрымуВ Кремле предложили спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали свою военную технику из Крыма. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинских властей в этом вопросе.