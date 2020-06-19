https://ria.ru/20200619/1573165033.html
Украинца задержали при попытке тайно попасть в Крым
Гражданин Украины задержан при попытке попасть в Крым в обход пунктов пропуска на государственной границе, сообщает крымское погрануправление ФСБ России. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:28
2020-06-19T11:56
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
происшествия
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https://ria.ru/20200619/1573164880.html
4
россия
республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия