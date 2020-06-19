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Украинца задержали при попытке тайно попасть в Крым
Гражданин Украины задержан при попытке попасть в Крым в обход пунктов пропуска на государственной границе, сообщает крымское погрануправление ФСБ России. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:56
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
происшествия
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россия
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия

Украинца задержали при попытке тайно попасть в Крым

09:28 19.06.2020 (обновлено: 11:56 19.06.2020)
6150
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Гражданин Украины задержан при попытке попасть в Крым в обход пунктов пропуска на государственной границе, сообщает крымское погрануправление ФСБ России.
"Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье", — говорится в сообщении.
Мужчина, переправившись через залив Сиваш, вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом.
"При нем обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья", — подчеркнули в ведомстве.
С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего нарушитель задержан на двое суток.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраинаПроисшествия
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