В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

"Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска", - говорится в сообщении.

"Оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - подчеркнули в ведомстве.

В отношении задержанных, по данным пограничников, возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.