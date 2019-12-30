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В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
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РИА Новости

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

17:58 30.12.2019 (обновлено: 17:59 30.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоГраница с Украиной в Крыму
Граница с Украиной в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Граница с Украиной в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска", - говорится в сообщении.
"Оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - подчеркнули в ведомстве.
В отношении задержанных, по данным пограничников, возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Республика КрымФСБ РФКрымУкраинаПроисшествия
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