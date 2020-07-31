Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", — говорится в сообщении.