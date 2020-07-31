https://ria.ru/20200731/1575222322.html
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Российские пограничники с применением оружия задержали контрабандиста, который на границе с Украиной попытался протаранить их на автомобиле. Об этом сообщает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:15
2020-07-31T15:44
пограничное управление фсб рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
украина
происшествия
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Егор Панкратов
Молодцы пограничники.
65
Вова Петин
Горе ты луковое! Если у тебя топографический кретинизм, то посмотри на карту и полюбопытствуй где это село и с кем там граница!))
27
14
ростовская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575223812_0:231:600:569_1400x0_80_0_0_2e75232a2f85e46ba005ca60d2e836f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пограничное управление фсб рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, украина, происшествия