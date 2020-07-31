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Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Российские пограничники с применением оружия задержали контрабандиста, который на границе с Украиной попытался протаранить их на автомобиле. Об этом сообщает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:44
пограничное управление фсб рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
украина
происшествия
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Молодцы пограничники.
65
Горе ты луковое! Если у тебя топографический кретинизм, то посмотри на карту и полюбопытствуй где это село и с кем там граница!))
27
14
ростовская область
украина
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575223812_0:231:600:569_1400x0_80_0_0_2e75232a2f85e46ba005ca60d2e836f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пограничное управление фсб рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, украина, происшествия

Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе

15:15 31.07.2020 (обновлено: 15:44 31.07.2020)
12788
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл — РИА Новости. Российские пограничники с применением оружия задержали контрабандиста, который на границе с Украиной попытался протаранить их на автомобиле. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области.
Инцидент произошел 30 июля в районе села Григорьевка. По данным погрануправления, контрабандисты пытались перекинуть через границу товары в подошедший с российской стороны УАЗ-452 без номеров. Стоимость товаров оценивается в два с половиной миллиона рублей.

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", — говорится в сообщении.

При задержании злоумышленник получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь.
Пограничники изъяли автомобиль и контрабандный груз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
49124621018
Обсудить 14
Пограничное управление ФСБ РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы пограничники.
31 июля, 15:42
Егор Панкратов
6120002
Горе ты луковое! Если у тебя топографический кретинизм, то посмотри на карту и полюбопытствуй где это село и с кем там граница!))
31 июля, 15:48
ВПВова Петин
6210018
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