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2020-06-05T14:12
https://ria.ru/20200605/1572519843.html
В Калининградской области итальянец незаконно пересек границу
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РИА Новости

В Калининградской области итальянец незаконно пересек границу

14:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКалининградская область
Калининградская область
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Калининградская область. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Гражданин Италии, который незаконно пересёк российскую государственную границу, задержан в приграничном с Польшей Нестеровском районе Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Калининградской области.
"Калининградские пограничники 4 июня в Нестеровском районе задержали 63-летнего гражданина Италии, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации. После установления всех обстоятельств правонарушения иностранец будет привлечён к ответственности в соответствии с российским законодательством и возвращён на территорию Евросоюза", - сообщили в управлении.
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В пресс-службе добавили, что в мае аналогичный случай произошёл в Багратионовском районе области, когда сотрудники пограничного управления задержали 52-летнего гражданина Польши при незаконном пересечении российско-польского участка госграницы. Его привлекли к административной ответственности и передали польской стороне.
Каким образом нарушителям удалось обойти пограничные посты Польши на приграничной территории в Варминьско-Мазурском воеводстве, ни один из задержанных объяснить не смог. По данным пресс-службы погрануправления, информация о следовании нарушителей с территории Польши в сторону российской границы в обоих случаях была получена по каналам международного сотрудничества пограничным управлением от Варминьско-Мазурского отряда Пограничной стражи Польши.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьИталияПроисшествия
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