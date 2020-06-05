В Калининградской области итальянец незаконно пересек границу

"Калининградские пограничники 4 июня в Нестеровском районе задержали 63-летнего гражданина Италии, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации. После установления всех обстоятельств правонарушения иностранец будет привлечён к ответственности в соответствии с российским законодательством и возвращён на территорию Евросоюза", - сообщили в управлении.

Каким образом нарушителям удалось обойти пограничные посты Польши на приграничной территории в Варминьско-Мазурском воеводстве, ни один из задержанных объяснить не смог. По данным пресс-службы погрануправления, информация о следовании нарушителей с территории Польши в сторону российской границы в обоих случаях была получена по каналам международного сотрудничества пограничным управлением от Варминьско-Мазурского отряда Пограничной стражи Польши.