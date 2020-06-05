В Калининградской области итальянец незаконно пересек границу

КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Гражданин Италии, который незаконно пересёк российскую государственную границу, задержан в приграничном с Польшей Нестеровском районе Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Калининградской области.
"Калининградские пограничники 4 июня в Нестеровском районе задержали 63-летнего гражданина Италии, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации. После установления всех обстоятельств правонарушения иностранец будет привлечён к ответственности в соответствии с российским законодательством и возвращён на территорию Евросоюза", - сообщили в управлении.
В пресс-службе добавили, что в мае аналогичный случай произошёл в Багратионовском районе области, когда сотрудники пограничного управления задержали 52-летнего гражданина Польши при незаконном пересечении российско-польского участка госграницы. Его привлекли к административной ответственности и передали польской стороне.
Каким образом нарушителям удалось обойти пограничные посты Польши на приграничной территории в Варминьско-Мазурском воеводстве, ни один из задержанных объяснить не смог. По данным пресс-службы погрануправления, информация о следовании нарушителей с территории Польши в сторону российской границы в обоих случаях была получена по каналам международного сотрудничества пограничным управлением от Варминьско-Мазурского отряда Пограничной стражи Польши.