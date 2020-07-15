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В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией
Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии свидетельствуют о необходимости скорейшего начала... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T23:35
россия
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А как бы поступили в Штатах с таким нелегально пересекшим границу? До тех пор пока наши цацкаются. провокациям не будет счёта.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), абхазия, южная осетия, грузия, в мире

В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией

22:43 15.07.2020 (обновлено: 23:35 15.07.2020)
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© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии
© Sputnik / Наталья Айриян
Граница Южной Осетии и Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии свидетельствуют о необходимости скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом, заявили в МИД.
В дипломатическом ведомстве напомнили, что в июне наряд российских пограничников задержал трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. За последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии. Например, 13 июня в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов. Мужчина был вооружен охотничьим карабином "Вепрь" с 28 патронами.
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
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"Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других", — говорится в сообщении МИД.
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Дипломаты призвали грузинские власти решать проблемы путем взаимовыгодного и конструктивного диалога.
"Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением, с тем чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы", — подчеркнули в ведомстве.
Отдельно в МИД отметили провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси. По словам дипломатов, американские "власти выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал". Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий, считают на Смоленской площади.
Аслан Бжания
3 июля, 15:36
Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АбхазияЮжная ОсетияГрузияВ мире
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Россия ищет причину для маленькой победоносной войны? Что то с рейтингом опять не то?
16 июля, 01:21
Ватсон Го
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А как бы поступили в Штатах с таким нелегально пересекшим границу? До тех пор пока наши цацкаются. провокациям не будет счёта.
15 июля, 23:20
VKVasya Karaedov
12211011123
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