В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии свидетельствуют о необходимости скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом, заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что в июне наряд российских пограничников задержал трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. За последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии. Например, 13 июня в Дагестане задержали 24-летнего грузина без документов. Мужчина был вооружен охотничьим карабином "Вепрь" с 28 патронами.

"Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других", — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты призвали грузинские власти решать проблемы путем взаимовыгодного и конструктивного диалога.

"Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением, с тем чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы", — подчеркнули в ведомстве.