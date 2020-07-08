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Калининградские пограничники задержали литовца на байдарке
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы, который на байдарке нарушил литовско-российскую государственную границу, проходящую по реке Неман,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:39
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
литва
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, литва, в мире

Калининградские пограничники задержали литовца на байдарке

18:39 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКонфискованные медицинские средства, переданные уральскими таможенниками для борьбы с коронавирусной инфекцией
Конфискованные медицинские средства, переданные уральскими таможенниками для борьбы с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы, который на байдарке нарушил литовско-российскую государственную границу, проходящую по реке Неман, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
"Во вторник гражданин Литвы 1998 года рождения, следуя на маломерном плавательном средстве типа "байдарка" по реке Неман, совершил незаконное пересечение российско-литовского участка государственной границы. В сложных погодных условиях нарушителя своевременно обнаружил и задержал пограничный наряд у российского берега реки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за нарушение правил пересечения госграницы РФ возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого нарушителя оштрафуют и передадут литовской стороне.
Зона таможенного контроля
28 июня, 12:15
Калининградские пограничники задержали нарушителя границы
40132000
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьЛитваВ мире
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