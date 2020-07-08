Калининградские пограничники задержали литовца на байдарке

"Во вторник гражданин Литвы 1998 года рождения, следуя на маломерном плавательном средстве типа "байдарка" по реке Неман, совершил незаконное пересечение российско-литовского участка государственной границы. В сложных погодных условиях нарушителя своевременно обнаружил и задержал пограничный наряд у российского берега реки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.