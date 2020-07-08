https://ria.ru/20200708/1574075173.html
Калининградские пограничники задержали литовца на байдарке
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы, который на байдарке нарушил литовско-российскую государственную границу, проходящую по реке Неман,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:39
2020-07-08T18:39
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
литва
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573581631.html
1
россия
калининградская область
литва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, литва, в мире