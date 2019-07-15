На российско-абхазской границе задержали нигерийцев с поддельными визами

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Два нигерийца задержаны в Сочи при попытке пересечь российско-абхазскую границу с поддельными визами, сообщил РИА Новости представитель пограничного управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, нарушителей выявили на линии паспортного контроля на пешеходной составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" на российско-абхазской границе. Сотрудники погранконтроля определили, что визы у иностранных граждан поддельные.

"Из-за отсутствия действительных документов на право пересечения государственной границы России мужчинам было отказано в пропуске за рубеж. За использование поддельных российских виз задержаны граждане Республики Нигерия", - говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, на границе были задержаны двое граждан Нигерии.