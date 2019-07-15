Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T12:10Z
https://ria.ru/20190715/1556521592.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1036x0_80_0_0_88f0e80aa5ccfcc890a36b4500e53cbd.jpg
РИА Новости

На российско-абхазской границе задержали нигерийцев с поддельными визами

Вчера, 12:10
356
© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Два нигерийца задержаны в Сочи при попытке пересечь российско-абхазскую границу с поддельными визами, сообщил РИА Новости представитель пограничного управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, нарушителей выявили на линии паспортного контроля на пешеходной составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" на российско-абхазской границе. Сотрудники погранконтроля определили, что визы у иностранных граждан поддельные.
"Из-за отсутствия действительных документов на право пересечения государственной границы России мужчинам было отказано в пропуске за рубеж. За использование поддельных российских виз задержаны граждане Республики Нигерия", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель ведомства, на границе были задержаны двое граждан Нигерии.
В отношении правонарушителей составлены материалы по статье "Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации". До выяснения обстоятельств административного правонарушения иностранцы задержаны на 48 часов.
1601000
Обсудить 0
АбхазияСочиПроисшествия
Рекомендуем
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
РИА
Новости
Баксанской пойме вернули первозданную чистоту
В Приэльбрусье два альпиниста сорвались с горы
Сотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
Нацполиция Украины будет дежурить в усиленном режиме в связи с выборами
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Лента
новостей
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Пулково
"Уральские авиалинии" оштрафовали за перевозку из Грузии пассажира без визы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Омбудсмен Армении передаст Москальковой информацию по делу сестер Хачатурян
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области рассмотрят проекты о льготах пострадавшим от паводка
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
ЕС надеется на возвращение Ирана к полному выполнению ядерной сделки
Профилактикой является отказ от вредных привычек. Питание с уклоном в сторону нежирной пищи
Овощная корзина на Украине с января подорожала на 52 процента
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Орешкин предложил обсудить особый статус для локальной продукции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова и Денисова обсудят помощь 32 россиянам, задержанным на Украине
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
МИД Ирака призвал страны мира активнее забирать на родину "детей ИГ*"
Трех косаток из китовой тюрьмы отправили на судне по Амуру к месту выпуска
Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли путешествие по Амуру
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени Лавочкина
Станция в Крыму выйдет на связь с обсерваторией "Спектр-РГ" в 2020 году
Южнокорейский туроператор дал рекомендации для поездок россиян в страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния