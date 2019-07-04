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РИА Новости

Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы

Вчера, 23:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Франции, пытавшегося незаконно попасть в Россию со стороны Эстонии, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 2 июля в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области.
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"В ходе проведенного разбирательства установлено, что задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения. Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были, якобы, благие - с целью туризма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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ФСБ РФФранцияРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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