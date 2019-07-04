Французу, который попал в Россию, переплыв Нарву, грозит до двух лет тюрьмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Франции, пытавшегося незаконно попасть в Россию со стороны Эстонии, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенного разбирательства установлено, что задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения. Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были, якобы, благие - с целью туризма", - говорится в сообщении.